GO Skroutz: Η νέα πρωτοποριακή ενότητα διασύνδεσης που απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας

Η Prosvasis, μέλος του Ομίλου εταιρειών SOFTONE, σε συνεργασία με την Skroutz, απαντούν αποτελεσματικά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας με τη δημιουργία της νέας ενότητας διασύνδεσης «GO Skroutz». Μέσα από μία μόνο εφαρμογή που παρέχει πολλαπλές δυνατότητες, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις μπορούν πλέον να εκτελούν εντελώς αυτοματοποιημένα τις καθημερινές τους εργασίες και συναλλαγές με το marketplace της Skroutz.

Τα τελευταία χρόνια, οι απαιτήσεις των e-shop έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τις επιχειρήσεις που υιοθετούν σύγχρονες λύσεις να αυξάνουν κατά μεγάλο ποσοστό την αποτελεσματικότητά τους. Η πρωτοποριακή ενότητα διασύνδεσης «GO Skroutz» παρέχει τη δυνατότητα χρήσης εξατομικευμένων λειτουργιών για τα προϊόντα, την ενημέρωση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των παραγγελιών, καθώς και για τα στοιχεία πελατών, αυτοματοποιώντας μεγάλο εύρος της λειτουργίας της εταιρείας, μέσα από μία μόνο εφαρμογή. Συγκεκριμένα, η νέα λειτουργία επιτρέπει την επιλογή των προϊόντων που θα εμφανίζονται στο Skroutz, απευθείας μέσα από το Prosvasis GO, ανεξάρτητα με το αν υφίσταται ή όχι e-shop. Επιπλέον, με το GO Skroutz, η εφαρμογή Prosvasis GO ενημερώνεται για κάθε παραγγελία που καταχωρείται στο Skroutz, μαζί με τα αντίστοιχα στοιχεία πελάτων. Χωρίς χειροκίνητες καταχωρήσεις και ενδεχόμενα σφάλματα, δημιουργούνται αυτόματα όλες οι σχετικές εγγραφές βάσει των στοιχείων που προέρχονται από την πλατφόρμα του Skroutz. Παράλληλα, με την αξιοποίηση της εφαρμογής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τις παραγγελίες που λαμβάνει από το Skroutz, μεμονωμένα ή συνολικά, μέσα από το Prosvasis GO. Εύκολα και γρήγορα, μπορεί να αποδέχεται ή να απορρίπτει παραγγελίες με ένα μόνο click.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η εφαρμογή Prosvasis GO, σε σύντομο χρονικό διάστημα από το λανσάρισμά της, έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων. Οι προηγμένες δυνατότητες που παρέχει, όπως η έκδοση και διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, καθώς και η διασύνδεση με τον λογιστή (της επιχείρησης), αυτοματοποιούν μεγάλο μέρος της λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερο εποικοδομητικό χρόνο, επικεντρωμένο στη λειτουργία της επιχείρησης. Με εύχρηστο και λειτουργικό μενού, και δυνατότητα χρήσης από οπουδήποτε και μέσω οποιασδήποτε συσκευής, το Prosvasis GO υποστηρίζει ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, ώστε να οργανώσουν και να διαχειριστούν πλήρως το σύνολο των εργασιών τους, βελτιστοποιώντας την ποιότητα και την απόδοση της καθημερινής τους δραστηριότητας.

Με οδηγό την καινοτομία, η Prosvasis εξελίσσεται συνεχώς, επιδιώκοντας την ανάπτυξη υπηρεσιών που διευκολύνουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και απαντούν αποτελεσματικά και με σύγχρονους τρόπους στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας. Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει ένα μεγάλο εύρος αυτοματοποιημένων υπηρεσιών προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να αφοσιωθούν στο καθημερινό παραγωγικό τους έργο.

Διαβάστε ακόμη:

«Μούδιασμα» στις κρατήσεις λόγω των κρουσμάτων – Ποια έξτρα μέτρα προτείνονται για τον τουρισμό

Εθνική Τράπεζα: Σήμερα αποφασίζει το ΔΣ τον πλειοδότη για το πακέτο Frontier

Βρετανία: Έτοιμη να «ανοίξει» η οικονομία – Μπαράζ προσλήψεων στις επιχειρήσεις