Prisma Electronics: Νέες αμυντικές τεχνολογίες παρουσίασε στη διεθνή έκθεση DEFEA

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Πρίσμα Ηλεκτρονικά στη διεθνή έκθεση DEFEA που πραγματοποιήθηκε από 13 έως 15 Ιουλίου στο Metropolitan Expo. Το περίπτερο της εταιρείας, που έχει έδρα στην Αλεξανδρούπολη, εμφάνισε μεγάλη κινητικότητα και προκάλεσε το ζωηρό ενδιαφέρον των πολλών επισκεπτών / επισκεπτριών του, μεταξύ των οποίων ήταν πολιτικοί και επιφανή μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας.

Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν διεξοδικά για τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και για τους μελλοντικούς στόχους.

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά παρουσίασε μεταξύ άλλων τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα καθώς και πως η χρήση των τεχνολογιών μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προϊόντα της εταιρείας με κύρια αυτά που η εφαρμογή τους είναι στον τομέα της Άμυνας.

Τεχνολογίες όπως, Augmented Reality που επιτρέπει τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής και Deep Learning for IoT προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Στην έκθεση παρουσιάστηκε η νέα έκδοση του συστήματος LAROS, βασισμένο στις υπάρχουσες μονάδες αλλά και στους κόμβους νέας γενιάς καθώς επίσης και πληθώρα προϊόντων βασισμένη σε state of the art technology για την ενίσχυση της ανθρώπινης νοημοσύνης.

Το περίπτερο της εταιρείας επισκέφτηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλος, ο Πρέσβης των ΗΠΑ κ. Geoffrey Pyatt, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, οι Βουλευτές Έβρου κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης και κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος καθώς και άλλοι βουλευτές από όλη τη χώρα.

