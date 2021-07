Ο Δένδιας ενημέρωσε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα Βαρώσια

Για τις παράνομες τουρκικές ενέργειες στα Βαρώσια ενημέρωσε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαντ, ο Νίκος Δένδιας.

Επίσης, όπως αναφέρει ο υπουργός σε ανάρτηση του στο Twitter, συνομίλησαν σχετικά με τον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και για θέματα αναφορικά με Δυτικά Βαλκάνια, Λιβύη, Συρία, Ινδία και Κίνα.

In a phone call today, I informed #US @UnderSecStateP V.Nuland on Turkey’s illegal actions in Varosha. Strategic Dialogue 🇬🇷🇺🇸 & issues regarding #WesternBalkans, #Libya, #Syria, #India & #China were also discussed. pic.twitter.com/fqLBo1ZgPx

