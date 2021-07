Το μυστήριο κρατά από παλιά. Για την ακρίβεια, από το 1953, όταν οι Αμερικανοί υποστήριξαν ότι εντόπισαν σοβιετικής προέλευσης δέσμες μικροκυμάτων να στοχεύουν το κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μόσχα.

Κατά την εκδοχή της Ουάσιγκτον, το φαινόμενο συνεχίστηκε και εντάθηκε μέχρι το 1975.

Το 1976, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησε από ειδικούς στο Τμήμα Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Johns Hopkins να συντάξουν μελέτη για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του διπλωματικού προσωπικού.

Το περιεχόμενο της δεν δημοσιεύτηκε ποτέ ολόκληρο. Σε μεταγενέστερες ιατρικές μελέτες αναφέρεται ότι το γενικό συμπέρασμα ήταν πως δεν υπήρξαν επιπλοκές.

Πολλά χρόνια μετά, ένα βράδυ του 2016 -επί προεδρίας πια Ντόναλντ Τραμπ- ένας υπάλληλος στην αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα ξύπνησε από έναν δυνατό, διαπεραστικό ήχο, όπως ανέφερε, που του «τρυπούσε» το αυτί και του προκαλούσε ίλιγγο και έντονη ναυτία.

Από το 2017, κι έπειτα από αντίστοιχες αναφορές περίπου 40 συναδέλφων του στην αμερικανική και στην καναδική πρεσβεία στην κουβανέζικη πρωτεύουσα, το φαινόμενο έγινε ευρύτερα πια γνωστό ως το «Σύνδρομο της Αβάνας».

Η Κούβα αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι επρόκειτο για κάποιου είδους επίθεση.

Οι δύο πρεσβείες σχεδόν άδειασαν. Ξεκάθαρες απαντήσεις για τα αίτια, όμως, δεν δόθηκαν ποτέ από την Ουάσιγκτον ή από την Οττάβα.

Στις ΗΠΑ, δημοσιοποιήθηκαν μελέτες, με την καταγραφή εγκεφαλικών κακώσεων στους Αμερικανούς διπλωμάτες, χωρίς να διευκρινίζεται τι ήταν αυτό που τις προκάλεσε.

Ωστόσο, στο πέρασμα των χρόνων, οι αναφορές περιστατικών αυξήθηκαν και έφτασαν προσφάτως τους 130 Αμερικανούς -διπλωμάτες, στρατιωτικούς και 50 μέλη της CIA- σε διάφορα μέρη της γης.

Την Κίνα, τη Ρωσία, χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, μέχρι και στον Λευκό Οίκο.

Στο διπλωματικό θρίλερ τώρα προστίθενται πάνω από 20 μέλη της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη γραφική Βιέννη.

Κέντρο διεθνούς κατασκοπείας, επί Ψυχρού Πολέμου. Νυν έδρα πολλών διεθνών οργανισμών και, τους τελευταίους μήνες, «θέατρο» των μετ’ εμποδίων διαπραγματεύσεων για την αναβίωση της διεθνούς συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και των προσπαθειών για την επαναφορά των ΗΠΑ στο «τραπέζι».

Η Αυστρία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές για τη διερεύνηση των περιστατικών.

Σύμφωνα με πηγές του CNN, τα συμπτώματα -«παρόμοια με εκείνα του “Συνδρόμου της Αβάνας”», αναφέρει- άρχισαν να εμφανίζονται στις αρχές αυτού του έτους.

Περίοδο, κατά την οποία ο 78χρονος Τζο Μπάιντεν αναλάμβανε και επίσημα την προεδρία των ΗΠΑ -χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται εάν τα περιστατικά προέκυψαν πριν ή μετά την ορκωμοσία.

Ορισμένα μέλη της πρεσβείας στη Βιέννη, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθούν στις ΗΠΑ για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εν τω μεταξύ, έχει διατάξει νέα έρευνα ειδικών για όλα τα περιστατικά, με τη συνεργασία αυτή τη φορά διαφόρων υπηρεσιών για την αξιολόγηση των στοιχείων.

Επιπλέον, «αυτό το καλοκαίρι, το αμερικανικό ΥΠΕΞ εφάρμοσε ένα πιλοτικό βασικό πρόγραμμα «για τη συλλογή πληροφοριών προ των περιστατικών», επισημαίνει το CNN – με «προαιρετική» συμμετοχή, όπως τόνισαν διπλωμάτες.

Συμπεράσματα από τη νέα έρευνα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Η υποψίες της Ουάσιγκτον, πάντως, στρέφονται μόνιμα πια σε «κατευθυνόμενα» μικροκύματα ή άλλες ζώνες συχνοτήτων.

#Vienna: US probe reports 20 envoys of having #HavanaSyndrome-like symptoms pic.twitter.com/UQDd8jnIxw

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 18, 2021