Δένδιας στη συνάντηση με Αναστασιάδη: Δεν θα ανεχθούμε την τουρκική παραβατικότητα και την επιβολή τετελεσμένων

Συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, είχε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τα Κατεχόμενα, για άνοιγμα μερους της πρίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου.

Μετά τη συνάντηση, ο κ.Δένδιας δήλωσε στους δημοσιογράφους τα εξής:«είχα την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου και των δύο ομάδων μας. Είχαμε μια εκτενή συζήτηση για τα επόμενα βήματα της αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας και παραβατικότητας.

«Από κει και πέρα, σε απόλυτο συντονισμό θα κινηθούμε και στον ΟΗΕ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε όλα τα διεθνή φόρα. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε, νομίζουμε, ο ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα ανεχθούν την τουρκική παραβατικότητα, την επιβολή τετελεσμένων επί του εδάφους», προσέθεσε.

Όσον αφορά στα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος κατά τη συνάντηση με τον Κύπρο πρόεδρο, ο κ. Δένδιας έγραψε τα εξής στο Tiwtter: «Έγινα δεκτός από τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη, παρουσία του ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδουλίδη. Συζητήσαμε για τη στενή συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου».

Νωρίτερα, ο κ.Δένδιας είχε συνάντηση με τον δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Αμμοχώστου.

Συνάντηση με τον δήμαρχο και μέλη του δημοτικού συμβουλίου Αμμοχώστου και ενημέρωση για τις επιπτώσεις που έχουν οι πρόσφατες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια, ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter o Έλληνας ΥΠΕΞ.

Ηχηρή απάντηση στις προκλήσεις Ερντογάν από τα Κατεχόμενα έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την παρέμβασή του στην εκδήλωση “Strengthening US-Cyprus relations in the face of Turkish Intransigence” (Ενδυναμώνοντας τις αμερικανο-κυπριακές σχέσεις μπροστά στην τουρκική αδιαλλαξία) την οποία διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (PSEKA).

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν από κοινού προσηλωμένες «στην ακλόνητη δέσμευσή τους για την επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με το συμφωνημένο και δεσμευτικό για όλους πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για μία λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, που θα είναι αμοιβαία αποδεκτή».

«Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός για να επισημάνει ότι «οι απόπειρές τους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα πεπραγμένα τους, προτείνοντας “εναλλακτικές” ιδέες δεν θα παραπλανήσουν ούτε θα αποπροσανατολίσουν οποιονδήποτε».Ο Ταγίπ Ερντογάν, παρά το ότι δεν προχώρησε χθες σε ανακοίνωση πλήρους ανοίγματος της περιφραγμένης πόλης της Αμμοχώστου (Βαρώσια), έκανε ένα βήμα, το οποίο δημιουργεί την εντύπωση της βολιδοσκόπησης των αντιδράσεων της διεθνούς κοινότητας.

Δια στόματος Ερσίν Τατάρ, εξήγγειλε το άνοιγμα μιας γειτονιάς, η οποία αποτελεί μόλις το 3,5% των Βαρωσίων. Ουσιαστικά πρόκειται για μερικά σπίτια, στα οποία κάλεσε να επιστρέψουν οι νόμιμοι Ελληνοκύπριοι ιδιοκτήτες τους. Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, καθώς όσοι επιλέξουν να αξιοποιήσουν την «προσφορά», θα πρέπει να απευθυνθούν δια αιτήσεως, στην λεγόμενη «Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας» στο ψευδοκράτος και αν υπάρξει έγκριση τότε να επιστρέψουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση.

