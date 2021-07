Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι περισσότεροι στο Μετρό μιας μεγάλης πόλης στα κεντρικά της Κίνας από τις καταρρακτώδεις βροχές.

Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua, επιβάτες σε συρμό του μετρό στην πόλη Τσεντσόου βρίσκονταν εγκλωβισμένοι σε ένα βαγόνι την ώρα που η στάθμη του νερού ανέβαινε. Έξω από το παράθυρο το νερό έρρεε στις ράγες του Μετρό.

Πολλοί από τους εγκλωβισμένους απηύθυναν εκκλήσεις για βοήθεια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με screenshots που αναρτήθηκαν και με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής της επαρχίας Χενάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Τσεντσόου, μια πόλη 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ένας από τους επιβάτες έγραψε στον ιστότοπο Weibo ότι διασώστες άνοιξαν τη σκεπή του βαγονιού προκειμένου να σώσουν τους επιβάτες. Άλλες εικόνες δείχνουν έναν επιβάτη να κάθεται στη σκεπή ενός βαγονιού, το οποίο είναι μισοβυθισμένο στα νερά.

Κάτοικοι της Τσεντσόου ανησυχούσαν για την τύχη των συγγενών τους: «Κινδυνεύει ο πρώτος όροφος των σπιτιών; Οι γονείς μου μένουν στον πρώτο όροφο, αλλά δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους», έγραψε μια χρήστης του Weibo. «Ανησυχώ πολύ».

China’s military has blasted a dam to release floodwaters threatening one of its most heavily populated provinces.https://t.co/zj7l6l4dIP

— India TV (@indiatvnews) July 21, 2021