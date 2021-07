Σε απομόνωση ο Ερντογάν για τα Βαρώσια: Βαθιά ανησυχία στον ΟΗΕ – ΗΠΑ και ΕΕ κατά της Τουρκίας

Απομονωμένη εμφανίζεται η Τουρκία από τη διεθνή κοινότητα, μετά τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν για άνοιγμα μέρους της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου. Αυστηρό μήνυμα στέλνουν ΗΠΑ, ΕΕ αλλά και Ρωσία ως προς την προσήλωση στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ παρέμβαση υπήρξε από τον ΟΗΕ.

Τη βαθιά ανησυχία του ΟΗΕ για τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχουν οι πρόσφατες εξελίξεις στα Βαρώσια στις συνομιλίες διευθέτησης του Κυπριακού εξέφρασε η ειδική αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.

Η ειδική αντιπρόσωπος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις δύο εκθέσεις του Αντόνιο Γκουτέρες («ΟΥΝΦΙΚΥΠ» και «Καλές Υπηρεσίες») καθώς και για τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων.

Όπως σημείωσε η κ. Σπέχαρ, «το Συμβούλιο Ασφαλείας ακόμη διαβουλεύεται στο θέμα των Βαρωσίων και η Γραμματεία θα κάνει περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα. Υπενθύμισα στο Συμβούλιο ότι ο ΓΓ έχει συστηματικά καλέσει τα μέρη να αποφύγουν οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις και να εκτροχιάσουν τις προσπάθειες για συνέχιση του διαλόγου, σε αναζήτηση κοινού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των Βαρωσίων».

Σε νέα καταδικαστική δήλωση των χθεσινών τουρκικών εξαγγελιών προχώρησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με τοποθέτηση της βοηθού Υπουργού Εξωτερικών για Πολιτικές Υποθέσεις, Βικτώρια Νούλαντ, η οποία καταθέτει σε ειδική συνεδρίαση της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, με θέμα τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

Στην εναρκτήρια δήλωσή της, αφού σημείωσε ότι οι ΗΠΑ προτρέπουν τον Πρόεδρο Ερντογάν να αντιμετωπίσει τις διαφωνίες στην περιοχή μέσω της διπλωματίας και όχι μέσω προκλητικών ενεργειών ή ρητορικής, ανέφερε: «Καταδικάζουμε τη χθεσινή ανακοίνωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τατάρ και του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν να επιτρέψει στους Τουρκοκύπριους να πάρουν τον έλεγχο τμημάτων Βαρωσίων. Αυτή η κίνηση είναι ασυμβίβαστη με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία απαιτούν ρητά τη διοίκηση των Βαρωσίων από τα Ηνωμένα Έθνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν αυτήν την ενέργεια προκλητική, απαράδεκτη και επιζήμια για τις προοπτικές επανάληψης των συνομιλιών για διευθέτηση. Προτρέπουμε την αντιστροφή αυτής της απόφασης και συνεργαζόμαστε με ομοειδείς εταίρους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μία κυπριακής ηγεσίας συνολική διευθέτηση για την επανένωση του νησιού ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία είναι ο μόνος δρόμος για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα».

Νέες κυρώσεις ζητά ο Μενέντεζ

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρόεδρος της Επιτροπής Ρόμπερτ Μενέντεζ είπε πως αναμένει ισχυρή τοποθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ ρώτησε σχετικά και την κ. Νούλαντ, η οποία είπε ότι υπήρξαν χθες διαβουλεύσεις στο Σ.Α. που συνεχίζονται σήμερα.

«Ο Ερντογάν δεν είναι φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον υπουργό Μπλίνκεν για να διερευνήσουμε νέα μέτρα που μπορεί να λάβει η κυβέρνηση Μπάιντεν για να διασφαλίσει ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν θα αντιμετωπίσει πρόσθετες συνέπειες για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και για την απροκάλυπτη αποφασιστικότητά του να κλέψει από τους Κύπριους τον έλεγχο της μοίρας τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να παραμείνουν σταθερές στη δέσμευσή μας να βοηθήσουμε στον τερματισμό της τραγικής διαίρεσης αυτού του νησιωτικού έθνους. τα μάτια του κόσμου θα παραμείνουν στραμμένα στην Κύπρο και ότι η Άγκυρα θα καταστεί υπόλογη για τις πράξεις της. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος παρακολουθεί και η Άγκυρα θα καταστεί υπόλογη», δήλωσε χαρτακτηριστικά.

Μητσοτάκης για Βαρώσια: Δεν περνάει η νομιμοποίηση παράνομων πεπραγμένων

Ηχηρή απάντηση στις προκλήσεις Ερντογάν από τα Κατεχόμενα έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την παρέμβασή του στην εκδήλωση “Strengthening US-Cyprus relations in the face of Turkish Intransigence” (Ενδυναμώνοντας τις αμερικανο-κυπριακές σχέσεις μπροστά στην τουρκική αδιαλλαξία) την οποία διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (PSEKA).

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν από κοινού προσηλωμένες «στην ακλόνητη δέσμευσή τους για την επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με το συμφωνημένο και δεσμευτικό για όλους πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για μία λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, που θα είναι αμοιβαία αποδεκτή».

«Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός για να επισημάνει ότι «οι απόπειρές τους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα πεπραγμένα τους, προτείνοντας “εναλλακτικές” ιδέες δεν θα παραπλανήσουν ούτε θα αποπροσανατολίσουν οποιονδήποτε».Συνομιλία Αναστασιάδη-Σακελλαροπούλου: «Ανησυχία για τους επεκτατικούς σχεδιασμούς της Άγκυρας»Οι απαράδεκτες αξιώσεις της τουρκικής πλευράς στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου ήταν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας του Κύπριου Προέδρου, Νίκου Αναστασιάδη και της Προέδρου της Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ανακοίνωση του Κύπριου κυβερνητικού εκπροσώπου, Μάριου Πελεκάνου, αναφέρει ότι «ως αναμένετο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε την Ελληνίδα Πρόεδρο, τόσο για τις σχετικές ανακοινώσεις της τουρκικής και τουρκοκυπριακής ηγεσίας, κατά την πρόσφατη παράνομη επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν στις κατεχόμενες περιοχές, όσο και για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα».



Κύπρος – Εθνικό Συμβούλιο: «Kίνδυνοι» πίσω από τις προσφυγές ιδιοκτητών ακινήτων σε τουρκοκυπριακή επιτροπήΣτόχος της Τουρκίας με τις νέες εξαγγελίες για την Αμμόχωστο είναι η περαιτέρω προώθηση των σχεδιασμών της για οριστικοποίηση της διχοτόμησης, επισημαίνει το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου, επαναλαμβάνοντας την κοινή θέση πως η αλλαγή του καθεστώτος τμήματος της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου από στρατιωτική περιοχή σε αστικής χρήσης αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και ειδικά των ψηφισμάτων 550 και 789, τα οποία καλούν για άμεση μεταβίβαση της περιοχής υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε μετά τη σημερινή συνεδρία του σώματος, την οποία ανέγνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Μάριος Πελεκάνος, αναφέρει επίσης πως «χωρίς να παραγνωρίζεται η αρχή ότι ο σεβασμός στο ατομικό δικαίωμα στην περιουσία είναι δεδομένος και ουδείς δύναται να εμποδίσει την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, το Εθνικό Συμβούλιο σημειώνει ότι στο ενδεχόμενο προσφυγής στη λεγόμενη Επιτροπή εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι σε σχέση με τις στοχεύσεις της Τουρκίας».



