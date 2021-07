Συνάντηση Δένδια -ΥΠΕΞ Ισραήλ: Συζητήσαμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο: Την τουρκική επιθετικότητα

Διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Ισραήλ υπό τους υπουργούς Εξωτερικών, Νίκο Δένδια και Γιαΐρ Λαπίντ, πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν η ενίσχυση των διμερών δεσμών σε όλους τους τομείς, καθώς και οι πρόσφατες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, ενώ επιβεβαιώθηκε η αλληλεγγύη στην Κύπρο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Επίσης, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι σχέσεις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ.

«Στη σημερινή μου συνάντηση με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, τον κ. Yair Lapid, είχαμε μία μακρά και ενδιαφέρουσα συνομιλία, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαιώθηκε η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Είχα την ευκαιρία να του εκθέσω τις ελληνικές απόψεις. Η Ελλάδα είναι πάντοτε υπέρ του Διεθνούς Δικαίου, υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τη λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος, καθώς και το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Και βέβαια συζητήσαμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο: την τουρκική επιθετικότητα, την απαράδεκτη τουρκική στάση στο θέμα του Κυπριακού. Τον ευχαρίστησα για την ξεκάθαρη ισραηλινή τοποθέτηση και επίσης για τη δυνατότητα ευθείας συνεννόησης μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την επιβολή της διεθνούς νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο» δήλωσε ο κ. Δένδιας.

Following up on our first meeting in Brussels, I met today with new #Israel FM @yairlapid. A great opportunity to reaffirm excellent level of 🇬🇷🇮🇱 relations. Recent developments in #EasternMediterranean, as well as #MiddleEast in focus. pic.twitter.com/zhTxvvnSo9

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 21, 2021