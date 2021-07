Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισαν στοές του μετρό στην πόλη Τσεντσόου, στην κεντρική Κίνα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σήμερα Τετάρτη, μετά τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο βίντεο με επιβάτες που βρίσκονται στο νερό μέχρι τον λαιμό μέσα σε βαγόνι συρμού.

Η πόλη γνώρισε «σειρά σπάνιων και σφοδρών καταιγίδων», οι οποίες «προκάλεσαν συσσώρευση υδάτων στο μετρό της Τσεντσόου», ανέφεραν αξιωματούχοι του δήμου μέσω του κινεζικού ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Weibo, προσθέτοντας πως 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

Severe flood in Zhengzhou, China. Their subway is flooded. Some people are still missing. 😟😖🤦#China #flooding pic.twitter.com/ELKiq7LriM

Central #China‘s Henan Province is experiencing floods after being hit by record heavy rains since last Saturday. 5 national meteorological stations broke the historical precipitation record for 3 consecutive days. pic.twitter.com/SggSUoewad

