Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν ερωτηματικά για την υγεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κατά καιρούς, γράφεται ή ακούγεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά το περιβάλλον του συνεχώς διαψεύδει κάθε τέτοια φημολογία.

Τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στη γειτονική χώρα αφού παρουσιάζει τον 67χρονο πρόεδρο να είναι ή πολύ κουρασμένος ή να ταλαιπωρείται από κάποιο πρόβλημα υγείας με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να κρατήσει ανοιχτά τα μάτια του. Το βίντεο του γνωστού πρακτορείου ειδήσεων «Αναντολού» έχει κάνει θραύση στα social media, ενώ προκάλεσε την έντονη αντίδραση στελέχους του φιλοκυβερνητικού σάιτ «ΧαμπέρΤουρκ».

Ο αρθρογράφος της προαναφερθείσας φιλοκυβερνητικής ιστοσελίδας Φατίχ Αλταϊλί επέκρινε το «Αναντολού» που δεν φρόντισε να κάνει μοντάζ στο βίντεο έτσι ώστε να μη φαίνεται η αδυναμία του Ερντογάν. Ο Αλταϊλί συγκεκριμένα σημείωσε: «Η μετάδοση αυτών των εικόνων είναι πραγματικά ρεζίλι. Θα καταλάβαινα αν ήταν ζωντανή μετάδοση. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Αλλά γυρίστηκε και μετά μονταρίστηκε. Το να δείχνεται μία τέτοια κατάσταση σε ένα βίντεο είναι πολύ, πολύ κακό. Αυτό δείχνει σαφώς ότι κάποιος πολύ κοντά στον πρόεδρο προσπαθεί να τον φέρει σε δύσκολη κατάσταση, προσπαθώντας να τον κάνει να φαίνεται αδύναμος. Αυτό είναι απαράδεκτο. Νομίζω ότι είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας».

A video showing Turkish President Recep Tayyip Erdoğan falling asleep for a moment while addressing his ruling AKP members has gone viral on social media. #Turkey https://t.co/97lRDki4ff pic.twitter.com/rLoqvldn1B

— Duvar English (@DuvarEnglish) July 22, 2021