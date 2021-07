Οι πλημμύρες στην κεντρική Κίνα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 33 ανθρώπους, ενώ άλλοι οκτώ εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδόθηκε σήμερα από την κινεζική δημόσια τηλεόραση.

Οι κατακρημνίσεις-ρεκόρ που έπληξαν το βράδυ της Τρίτης τη μεγαλούπολη Τσεντσόου (κεντρικά) προκάλεσαν πλημμύρες σε τμήμα του μετρό και σε δρόμους, όπου εκατοντάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν.

Ο νεότερος συνολικός απολογισμός στην επαρχία Χενάν, της οποίας η Τσεντσόου είναι η πρωτεύουσα, κάνει λόγο για 33 νεκρούς και 8 αγνοούμενους από τη 16η Ιουλίου, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, το οποίο επικαλέστηκε τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών.

Dramatic moment drowning woman is saved from certain death in China floods hell pic.twitter.com/8EC3X80438

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που είχε δημοσιοποιηθεί χθες Τετάρτη, έκανε λόγο για 25 νεκρούς και 7 αγνοούμενους.

Περίπου 376.000 πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, διευκρίνισε το CCTV.

Πάνω από 2.000.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν πλημμυρίσει και η μέχρι στιγμής εκτίμηση για τις υλικές ζημιές είναι πως φθάνουν σε αξία τα 1,22 δισεκ. γιούαν (160 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ, τόνισε χθες πως η καταστροφή είναι «εξαιρετικά σοβαρή» και έδωσε εντολή να υπάρξει κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Χενάν.

Central #China‘s Henan Province is experiencing floods after being hit by record heavy rains since last Saturday. 5 national meteorological stations broke the historical precipitation record for 3 consecutive days. pic.twitter.com/SggSUoewad

— Rita Bai (@RitaBai) July 20, 2021