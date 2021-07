Χρηματιστήριο: Για 2ο συνεχή μήνα αγοραστές οι ξένοι επενδυτές

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΕΧΑΕ, ο Ιούνιος ήταν μήνας σημαντικών εξελίξεων για την ελληνική κεφαλαιαγορά, παρά το γεγονός ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς τόσο η κεφαλαιοποίηση, όσο και ο Γενικός Δείκτης, σημείωσαν μείωση κατά 1,1%.

Οι Αλλοδαποί δικαιούχοι μερίδων εμφανίστηκαν αγοραστές για δεύτερο κατά σειρά μήνα , σημειώνοντας εισροές τόσο σε επίπεδο μήνα, όσο και σε επίπεδο έτους.

Στα τέλη Ιουνίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Alpha Services and Holdings με την άντληση συνολικά €800,00 εκατ. Πρόκειται για τη δεύτερη ΑΜΚ συστημικής τράπεζας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πρώτο εξάμηνο του 2021, με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια τραπεζών για το διάστημα αυτό , να ανέρχονται στα €2,18 δισ..

Τον προηγούμενο μήνα η SIX και το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσαν την επιτυχή μεταφορά και λειτουργία του συνόλου των μετασυναλλακτικών υπηρεσιών σε αλλοδαπούς τίτλους της ATHEXCSD, μέσω της SIX, του Ελβετικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και κορυφαίου ευρωπαϊκού ICSD (International Central Securities Depository). Η SIX επιλέχθηκε ως ο πάροχος διεθνών λύσεων θεματοφυλακής για την ATHEXCSD, το ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

Ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν 816 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σε σχέση με 1.678 νέους λογαριασμούς τον Μάιο, ενώ οι Συλλογικοί Λογαριασμοί Πελατείας στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €1,24 δις (2,39% της συνολικής Αξίας Χαρτοφυλακίου.

Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την Απόφαση 4 της ΕΛ.Κ.Α.Τ. η απενεργοποίηση 30,000 ανενεργών λογαριασμών αξιογράφων. Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €51,82 δις, παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά -1,1%, σε σχέση με τα επίπεδα του Μαΐου (€52,37 δις). Η Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2021 έφτασε τα €1.417,11 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 32,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €2.095,64 εκατ., ενώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.424,20 εκατ., σημειώθηκε μείωση 0,5%

Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για τον Μαϊο ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου €5,8 δις, η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου €5,0 δις και η Ολλανδία με αξία χαρτοφυλακίου €4,0 δις . Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 55,8% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Ιούνιο 2021 (σε σχέση με το 56,6% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 44,2% των συναλλαγών, σε σχέση με το 43,4% τον προηγούμενο μήνα