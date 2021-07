Ημέρα κερδών στη Wall Street-Οι εταιρείες τεχνολογίας ανέβασαν τον πήχη

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,68% και έκλεισε στις 35.061,26 μονάδες. Αντίστοιχα, ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,98% στις 4.410,40 μονάδες και ο Nasdaq κέρδισε 1,04% στις 14.837,00 μονάδες.

Η Twitter Inc. και η Snap Inc. εισήχθησαν δυναμικά σε έναν αγώνα δρόμου τις εταιρείες κοινωνικών μέσων, καθώς οι πωλήσεις που ανακοίνωσαν ξεπέρασαν τις προβλέψεις, ενώ η American Express Co. σημείωσε άνοδο μετά την προσθήκη ενός ρεκόρ νέων πελατών το δεύτερο τρίμηνο.

Την προσεχή εβδομάδα, η Wall Street αναμένεται να αντιμετωπίσει μια νέα δοκιμασία ενόψει πληθώρας ανακοινώσεων κερδών από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και εταιρειών τεχνολογίας και διαδικτύου που πρόσφατα ανέλαβαν την ηγεσία της αγοράς.

Ανάμεσά τους η Apple, η Microsoft, η Amazon και η Google, οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ ανά αγοραία αξία. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών έχουν αυξηθεί μεταξύ 5-7% μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, από το κλείσιμο της Πέμπτης, ενώ η S&P 500 είχε ανέβει μόλις 1,6%.

Πετρέλαιο

Πτωτικά κινήθηκε το πετρέλαιο σήμερα, έπειτα από τρεις κερδοφόρες συνεδριάσεις που υπέδειξαν την ανάκαμψη από τις απώλειες της Δευτέρας.

Στο πλαίσιο αυτό, το αργό τύπου West Texas Intermediate παραδόσεως Σεπτεμβρίου έχασε 0,2% στα 71,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ εβδομαδιαίο επίπεδο υποχώρησε 0,1%.

Το πετρέλαιο τύπου μπρεντ παραδόσεως Σεπτεμβρίου έπεσε σήμερα κατά 0,2%, στα 73,64 δολάρια το βαρέλι, με κέρδη σε επίπεδο εβδομάδας.

Χρυσός

Μετά από πέντε θετικά εβδομαδιαία κλεισίματα, ο χρυσός κατέγραψε

Με οριακές απώλειες έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση του χρυσού, με το δολάριο και τα ομόλογα να ενισχύονται.

Στο πλαίσιο αυτό, το συμβόλαιο παράδοσης Αυγούστου έχασε 0,07% αγγίζοντας 1.804,9 δολάρια ανά ουγγιά.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, μάλιστα, υποχώρησε κατά 0,46%, ενώ σε μηνιαίο ενισχύθηκε κατά 1,54%.

Φαίνεται πως η ανακοίνωση της IHS Markit για το σύνθετο δείκτη PMI σύμφωνα με την οποία στις ΗΠΑ υποχώρησε σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, στο 59,7 τον Ιούλιο, από 63,7 τον Ιούνιο, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής του.

Στα λοιπά βασικά μέταλλα, το ασήμι κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,47% στα 25,273 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χαλκός κινείται σε θετικό έδαφος κατά 2,69% στα 4,454 δολάρια η λίβρα.