Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο κρατίδιο Μαχαράστρα της δυτικής Ινδίας μετά τις καταρρακτώδεις βροχές της εποχής των μουσώνων. Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων προκλήθηκαν κατολισθήσεις και πλημμύρες, με πολλές περιοχές που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο να βρίσκονται κάτω από το νερό και εκατοντάδες χωριά να έχουν αποκοπεί από την υπόλοιπη χώρα. Θυμίζουμε ότι η χώρα της Ασίας πλήττεται και από τον κοροναϊό που επιμένει.

Τα ποτάμια στο Μαχαράστρα πλημμύρισαν αφού οι αρχές άνοιξαν φράγματα που είχαν γεμίσει καθώς σε πολλές περιοχές στις δυτικές ακτές του κρατιδίου σημειώθηκαν βροχοπτώσεις ύψους 200 χιλιοστών σε διάστημα 24 ωρών, ενώ σε άλλες το ύψος της βροχής στο ίδιο διάστημα έφτασε τα 594 χιλιοστά.

Maharashtra: Parts of Ratnagiri district partially submerged in water due to heavy rainfall. pic.twitter.com/rsQ51qGrju

— Prasar Bharati News Services पी.बी.एन.एस. (@PBNS_India) July 22, 2021