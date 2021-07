Συνεχίζεται η μάχη με τις πλημμύρες στην Κίνα όπου τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Να σημειώσουμε ότι φονικές πλημμύρες υπάρχουν και στη γειτονική Ινδία λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Οι αρχές μιας πόλης στην Κίνα αναγκάστηκαν να διασώσουν σήμερα κατοίκους με φουσκωτά, την ώρα που πολλές περιοχές στο κεντρικό τμήμα της χώρας εξακολουθούν να πολιορκούνται από τα νερά μετά τις καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων τριών ημερών.

Η Χενάν, η τρίτη μεγαλύτερη επαρχία της Κίνας με σχεδόν 100 εκατομμύρια κατοίκους, πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από πρωτόγνωρες βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες και έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε ποτάμια. Στην Τσεντσόου, την πρωτεύουσα της επαρχίας, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισε το μετρό της πόλης την Τρίτη.

Στην μητρόπολη των 10 εκατομμυρίων κατοίκων διασώστες και πυροσβέστες εξακολουθούν σήμερα να χρησιμοποιούν τεράστιες αντλίες για να απαντλήσουν τα νερά που έχουν συσσωρευθεί στους δρόμους. Περισσότεροι από 395.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν λόγω των πλημμυρών, οι οποίες έχουν προκαλέσει υλικές ζημιές ύψους 65,5 δισεκατομμύρια γιουάν (8,5 δισεκατομμύρια ευρώ), όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πόλης.

Δεκαπέντε κάτοικοι της Τσεντσόου χρειάστηκε να διασωθούν εσπευσμένα με μια μπουλντόζα. Αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί κοντά στις εισόδους ενός τούνελ, όπου την Τρίτη εγκλωβίστηκαν πολλά οχήματα λόγω της ανόδου των υδάτων. Οι δυνάμεις ασφαλείας απαγορεύουν στους δημοσιογράφους να φωτογραφίσουν το σημείο, ενώ είναι πιθανό να υπάρχουν ακόμη νεκροί στη σήραγγα μέσα στα οχήματα που παραμένουν κάτω από το νερό.

China warned of future disasters as Zhengzhou floods toll passes 50

An unprecedented downpour dumped a year’s rain in just three hours on the city of Zhengzhou on Tuesday

800-900mm of rainfall in 3hrs. 👀https://t.co/vDBDajsmXs via @FRANCE24

