Ο Όμιλος Σαράντη στη λίστα του Fortune «Most Admired Companies 2021»

Ο Όμιλος Σαράντη στη λίστα των Most Admired Companies 2021, η οποία καταρτίσθηκε για έβδομη συνεχή χρονιά στην Ελλάδα από το κορυφαίο περιοδικό Fortune σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, KPMG. Η βράβευση των Most Admired Companies 2021 πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 2021, στο ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace.

Η ανάδειξή του Ομίλου στις 20 Most Admired Companies, και συγκεκριμένα στην 18η θέση, επιβραβεύει την σταθερότητα και τη συνέπεια που επέδειξε, ως ένας από τους πρωταγωνιστές της επιχειρηματικής κοινότητας στη χώρα μας. H σταθερή θετική πορεία του Ομίλου, είναι επακόλουθο της σταθερής στρατηγικής ανάπτυξης που έχει χαράξει και ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για τον Όμιλο που αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσπάθεια για την Αριστεία καθ’ όλο τον επιχειρησιακό κύκλο της λειτουργίας του, ενώ έρχεται να επισφραγίσει την αξιοσημείωτη κερδοφόρα ανάπτυξή του ως αποτέλεσμα της ικανότητας του να αναπτύσσεται παρά το αντίξοο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο Όμιλος Σαράντη έχει καταστεί μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με διαρκώς επεκτεινόμενο γεωγραφικό αποτύπωμα που έχει κατορθώσει τη τελευταία δεκαετία να διπλασιάσει τις πωλήσεις του και να επιτυγχάνει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης κερδών, με σημείο αναφοράς το ρεκόρ δεκαετίας που σημείωσε στο περιθώριο EBITDA το 2020. Στοχεύοντας πάντα στη δημιουργία βιώσιμης αξίας, μέσα από συνεχείς επενδύσεις αλλά και δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, επιτυγχάνει την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ευρωστίας και της υπεύθυνης επιχειρηματικής πρακτικής του συμβάλλοντας ενεργά στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.

Η έρευνα, αναδεικνύει κάθε χρόνο τις «Πιο Αξιοθαύμαστες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα» και η αξιολόγηση των επιχειρήσεων γίνεται με βάση την εταιρική τους φήμη, με γνώμονα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που εγκαθίδρυσε η αμερικανική έκδοση του Fortune. Η αρχική λίστα αποτελείται από περισσότερες από 350 εταιρείες, των οποίων ο ετήσιος τζίρος κυμαίνεται άνω των 50 εκατ. ευρώ και οι οποίες καταγράφουν κερδοφορία.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος πάνω από 1.700 κορυφαία στελέχη (CEO’s, CFO’s, COO’s, Γενικοί Διευθυντές, Marketing Managers, Εμπορικοί Διευθυντές, HR Directors) των 350 και πλέον ελληνικών εταιρειών, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που έλαβαν από την KPMG, βαθμολογώντας τις εταιρείες του κλάδου τους σύμφωνα με τα 9 αυστηρά κριτήρια που έχει θέσει το αμερικανικό Fortune (Kαινοτομία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αξιοποίηση Πόρων και Εταιρικών Παγίων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ποιότητα της Διοικητικής Ομάδας, Οικονομική Επίδοση, Μακροπρόθεσμη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόμενων Προϊόντων ή Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια / Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα).

H κα Ελένη Παππά, Ιnvestor Relations and Corporate Communications Director, δήλωσε: «Είναι πολύ τιμητικό για εμάς να βρισκόμαστε φέτος στη λίστα των 20 Most Admired Companies. Αυτή η βράβευση έχει ιδιαίτερη αξία γιατί προέρχεται από την ίδια την αγορά, από στελέχη που αντιλαμβάνονται τις καθημερινές προκλήσεις στον χώρο του επιχειρείν και γνωρίζουν εκ των έσω τις δυσκολίες με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπος ένας μεγάλος Όμιλος την τελευταία διετία, η οποία ανέτρεψε αρκετά από όσα γνωρίζαμε στο παρελθόν. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για εμάς μια ακόμη ένδειξη ότι βρισκόμαστε σε σωστή τροχιά και μας κρατάει σε μια δημιουργική επιχειρηματική εγρήγορση για τα χρόνια που θα έρθουν».

