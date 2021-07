Οι κυνικές πολιτικές πιέσεις της αυστραλιανής κυβέρνησης τελικά έπιασαν τόπο: η UNESCO έκανε πίσω και αποφάσισε να μην εντάξει το Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα στη λίστα των χώρων Παγκόσμιας Κληρονομιάς που βρίσκονται σε κίνδυνο, παρά το γεγονός ότι τα μισά κοράλλια είναι πλέον νεκρά.

Η αρμόδια επιτροπή του Οργανισμού Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Πολιτισμού (UNESCO) είχε κρίνει τον Ιούνιο «χωρίς αμφιβολία» ότι το Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα, ένα σύμπλεγμα υφάλων έξω από την Αυστραλία με μήκος 2.500 χιλιόμετρα και έκταση 350.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αντιμετωπίζει «όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο» λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Περίπου το μισό του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Φράγματος έχει καταστραφεί από το 2015 ως σήμερα λόγω αύξησης της θερμοκρασίας του νερού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να χάνουν τα κοράλλια τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς με τους οποίους κανονικά συμβιώνουν. Το φαινόμενο ονομάζεται λεύκανση ή αποχρωματισμός των κοραλλιών και οδηγεί στον θάνατό τους αν δεν αντιστραφεί άμεσα.

Ανησυχώντας για μείωση των εσόδων από τον τουρισμό, αλλά και για την εικόνα της χώρας, η Αυστραλία –μια από τις λίγες χώρες που αρνείται να λάβει δραστικά μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής- ξεκίνησε καμπάνια για να αποτρέψει την υποβάθμιση της κατάταξης.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Σούζαν Λέι έσπευσε να ξεκινήσει περιοδεία σε Βουδαπέστη, Μαδρίτη, Σεράγεβο, Παρίσι, Ομάν και Μαλδίβες, χώρες που συμμετέχουν στην επιτροπή των 21 μελών.

Ενόψει της συνεδρίασης της UNESCO την Παρασκευή, η κυβέρνηση έστειλε πάνω από δέκα πρεσβευτές άλλων χωρών για καταδυτική ξενάγηση στο φράγμα έξω από το Κουίνσλαντ.

Η υποχώρηση της επιτροπής «αποτελεί νίκη για μια από τις πλέον κυνικές επιχειρήσεις άσκησης πίεσης στην πρόσφατη ιστορία. Δεν πρόκειται για επίτευγμα, αλλά για μαύρη μέρα στην ιστορία της αυστραλιανής κυβέρνησης» σχολίασε ο Ντέιβιντ Ρίτερ της Greenpeace Australia.

Η απόφαση για μη υποβάθμιση του φυσικού μνημείου προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και στο κόμμα των Φιλελευθέρων του πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον, αναφέρει ο Guardian.

Political lobbying does not change the science #greatbarrierreef

— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) July 23, 2021