Παγκόσμιο «μπλακ άουτ» – «Επεσαν» ιστοσελίδες, προβλήματα σε Airbnb, HSBC και Amazon

Στις 911 ανήλθαν οι ιστοσελίδες ανα τον κόσμο που επηρεάστηκαν από μεγάλη διακοπή στη διαδικτυακή σύνδεση.

Ιστότοποι λιανικής πώλησης, οικονομικών υπηρεσιών, μεταφορών και ταξιδιωτικού περιεχομένου, επηρεάστηκαν από το «μπλακ άουτ».

Η διαδικτυακή μηχανή επίλησης προβλημάτων Down Detector ξεκίνησε να καταγράφει τουλάχιστον 50 ιστοσελίδες που παρουσίασαν πρόβλημα.

Το πρόβλημα φέρεται να οφείλεται σε ζήτημα DNS των σέρβερ της Akamai, παρόχου υπηρεσιών περιεχομένου, κυβερνοασφάλειας και cloud.

Ανάμεσα στις ιστοσελίδες που επηρεάστηκαν οι Costco, Airbnb, US Bank, UPS, Fox News, American Airlines, Delta Airlines, AT&T, Groupon, Expedia, HBO Max και TikTok.

Αναλυτικά οι ιστοσελίδες που «έπεσαν»:

PlayStation Network

HSBC

Steam

Barclays

Lloyds Bank

Halifax

Airbnb

TSB

Call of Duty

Warframe

Channel 4

Waitrose

Sky Bet

Xero

EA

ITV

British Airways

Tesco Bank

LastPass

Fifa

Argos

John Lewis

UPS

McDonalds

Premiere Inn

Fortnite

Cloudfare

123 Reg

Credit Karma

Nvidia

Bank of Scotland

Now TV

Barclaycard

Amazon Web Services

Sainsbury’s Bank

Epic Games Store

Aldi

