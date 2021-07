Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Σάτζιντ Τζαβίντ ζήτησε σήμερα συγγνώμη, αφότου ανέφερε πως η χώρα δεν πρέπει να «μαζευτεί» από φόβο μπροστά στον κορονοϊό, σε ένα τουίτ που προκάλεσε αντιδράσεις.

Μία εβδομάδα αφότου ανακοίνωσε πως προσβλήθηκε από τον ιό, ο Τζαβίντ έγραψε χθες στο Twitter ότι έχει «πλήρως ιαθεί». Τα συμπτώματά του ήταν «πολύ ελαφρά, χάρη στα απίστευτα εμβόλια», συμπλήρωσε ο υπουργός, ο οποίος έχει κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίου κατά της Covid-19.

«Σας παρακαλώ, εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, εμβολιαστείτε, καθώς μαθαίνουμε να ζούμε με αυτόν τον ιό, παρά να μαζευόμαστε» από φόβο μπροστά του, συμπλήρωσε.

I’ve deleted a tweet which used the word «cower». I was expressing gratitude that the vaccines help us fight back as a society, but it was a poor choice of word and I sincerely apologise.

Like many, I have lost loved ones to this awful virus and would never minimise its impact.

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 25, 2021