Ακόμη και για ένα δυαράκι, δευτέρου ορόφου, σε ένα μικρό δήμο στην Πενσιλβάνια μπορεί να ξεσπάσει αυτές τις ημέρες «πόλεμος» μεταξύ των υποψήφιων ενοικιαστών.

Η ζήτηση κατοικιών προς ενοικίαση αυξάνεται στην αμερικανική αγορά. Όμως, οι όροι της προφοράς ολοένα και αλλάζουν.

Έπειτα από την περσινή βουτιά στις τιμές, λόγω καραντίνας, τα ενοίκια έχουν πάρει και πάλι την ανιούσα, ξεπερνώντας σε αρκετές περιοχές ακόμη και κατά 8% τα επίπεδα προ πανδημίας.

Τα τελευταία στοιχεία της ένωσης NAA -που εκπροσωπεί ιδιοκτήτες και κατασκευαστές ακινήτων στις ΗΠΑ- δείχνουν ότι το μέσο ενοίκιο για ένα μέσο σπίτι ξεπέρασε για πρώτη φορά τον Ιούνιο, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τα 1.500 δολάρια το μήνα.

Η δε πληρότητα έχει εκτιναχθεί στο 96,5%, σε υψηλό 20ετίας.

Οι μεγαλύτεροι ρυθμοί αύξησης των ενοικίων καταγράφονται κυρίως «σε προσιτές περιοχές, που δεν απέχουν πολύ από μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά είναι αρκετά μακριά για να πετύχει κανείς μια καλύτερη συμφωνία», παρατηρεί η Ντάνιελ Χέιλ, επικεφαλής οικονομολόγος στην Realtor.com.

Η τάση αφορά κυρίως σε στούντιο, δυάρια και τριάρια. Στα δυάρια, η αύξηση ενοικίου, σε ετήσια βάση φτάνει το 10,2%.

Σε μεγάλο βαθμό, τη διαμορφώνει η είσοδος της Γενιάς Ζ (των σημερινών 20ρηδες) στην αγορά εργασίας και οι δημογραφικές αλλαγές, από την περίοδο των lockdown.

Σημαντικό μέρος του πληθυσμού μετακινήθηκε από τα αστικά κέντρα προς τις μητροπολιτικές περιφέρειες και μικρότερες πόλεις, σε αναζήτηση καλύτερων -και φθηνότερων- συνθηκών ζωής.

Όμως, η εισροή των νέων κατοίκων έχει αρχίσει να λειτουργεί ως ντόμινο, έχοντας αντίκτυπο στους… ντόπιους ενοικιαστές.

Πολλοί δέχονται πλέον πιέσεις από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, όπου μένουν, για αλλαγές στα συμβόλαια και αυξήσεις. Αρκετοί σκέφτονται ότι ίσως είναι τώρα η σειρά τους να μετακομίσουν σε άλλες, οικονομικά πιο προσιτές περιοχές.

Στις ακριβές μεγαλουπόλεις, εν τω μεταξύ -από τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη, έως το Σικάγο και το Σαν Φρανσίσκο-, τα ενοίκια επίσης αυξάνονται, αν και με πιο συγκρατημένους ρυθμούς προσώρας.

Καθώς όμως εργαζόμενοι επιστρέφουν σταδιακά στις δουλειές και στα γραφεία τους, στα μεγάλα αστικά κέντρα, το κυνήγι για ένα καλό διαμέρισμα, σε σχετικά καλή τιμή, έχει αρχίσει να αγριεύει.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ένα βίντεο, που έγινε ανάρπαστο προ ημερών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ανάρτησε μια υποψήφια ενοικιάστρια, που έσπευσε να δει ένα διαθέσιμο τριάρι στη συνοικία Τσέλσι του Μανχάταν -με ενοίκιο 2.950 δολάρια τον μήνα- αλλά, με το που έφτασε μπροστά από το κτίριο, αντίκρισε μία ουρά 80… ανταγωνιστών.

@kmwalker588what a time to be alive looking for a 2 bedroom 😅 #fypシ #fyp #foryoupage #nyc #apartmenthunting #nycapartment♬ Into The Thick Of It! – The Backyardigans