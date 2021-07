Σεισμός της τάξης των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Σουλαουέζι στην Ινδονησία σήμερα Δευτέρα 26 Ιουλίου, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο -, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν στα 30 χιλιόμετρα.

Felt #earthquake (#gempa) M6.3 strikes 180 km SW of #Gorontalo (#Indonesia) 8 min ago. Please report to: https://t.co/c3imIy2ItM pic.twitter.com/6HHXJO24En

— EMSC (@LastQuake) July 26, 2021