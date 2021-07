Τυνησία: Ο πρόεδρος ανέστειλε το Κοινοβούλιο και απέπεμψε τον πρωθυπουργό

Ο πρόεδρος της Τυνησίας Κάις Σαΐντ ανακοίνωσε απόψε πως αναστέλλει τις εργασίες του Κοινοβουλίου και αποπέμπει τον πρωθυπουργό Χισάμ Μασίσι, έπειτα από μια ημέρα διαδηλώσεων κατά των Τυνήσιων ηγετών.

Κλάξον ακούστηκαν στους δρόμους λίγο μετά την ανακοίνωση αυτή.

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις χθες, Κυριακή, παρά τη σημαντική ανάπτυξη της αστυνομίας προκειμένου να περιορίσει τις μετακινήσεις. Οι διαδηλωτές ζητούν κυρίως τη “διάλυση του Κοινοβουλίου”.

Streets of #Tunis right now following President Kais Saied’s speech announcing removal of PM and freezing of parliament 🇹🇳 pic.twitter.com/A7wNE9kABy

— Francesca Ebel (@FrancescaEbel) July 25, 2021