Η Pink προσφέρθηκε να πληρώσει τα πρόστιμα που δόθηκαν στη νορβηγική ομάδα χάντμπολ στην παραλία των γυναικών, αφού φορούσαν σορτς σαν τους άντρες τους αντί για μπικίνι.

Στην ομάδα επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ (1,295 £) για «ακατάλληλη ενδυμασία» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χάντμπολ Μπιτς την περασμένη εβδομάδα.

«Είμαι πολύ περήφανη για τη νορβηγική ομάδα χάντμπολ παραλίας που διαμαρτύρεται για τους σεξιστικούς κανόνες σχετικά με τη στολή τους», έγραψε στο Twitter η τραγουδίστρια την Κυριακή.

«Ωραία, κυρίες μου», πρόσθεσε.

«Θα χαρώ να σας πληρώσω εγώ τα πρόστιμα. Συνεχίστε.»

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

