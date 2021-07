Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Λεβερκούζεν και πυκνός μαύρος καπνός είναι ορατός από το μεγαλύτερο μέρος της πόλης.

Σύμφωνα με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Δυτικής Γερμανίας (NWR ), η έκρηξη σημειώθηκε κατά πάσα πιθανότητα σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων της εταιρίας Currenta, στην περιοχή Μπούριγκ.

Τα σπίτια άρχισαν να τρέμουν καθώς η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή, υποστηρίζουν αυτόπτες μάρτυρες, όπως αναφέρει το γερμανικό δίκτυο RTL.

Explosion in #Bürrig: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnete die Explosion in die Warnstufe „Extreme Gefahr“ ein. Wer draußen ist, soll in ein Gebäude gehen und Fenster und Türen geschlossen halten. pic.twitter.com/hW9sWSlnYH

Αμέσως μετά την έκρηξη ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή «Nina», στο επίπεδο «Ακραίος Κίνδυνος», μέσω της οποίας οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν τις πόρτες και τα παράθυρά τους κλειστά.

Όσοι βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους έπρεπε να φροντίσουν να βρεθούν σε κλειστό κτίριο το συντομότερο δυνατό.

JUST IN – Severe explosion at «Bayer» chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 27, 2021