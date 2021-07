Η κυβέρνηση στην Κούβα κατήγγειλε χθες Δευτέρα ότι η πρεσβεία της στη Γαλλία υπέστη «τρομοκρατική» επίθεση με κοκτέιλ μολότοφ και χαρακτήρισε τις ΗΠΑ υπεύθυνες για το συμβάν.

Το γαλλικό πυροσβεστικό σώμα ανέφερε ότι δύο αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί ερρίφθησαν στο κτίριο όπου εδρεύει η κουβανική διπλωματική αποστολή στο δέκατο πέμπτο διαμέρισμα του Παρισιού και διευκρίνισε ότι η επίθεση προκάλεσε μόνο ελαφριές φθορές. «Καταγγέλλουμε την τρομοκρατική επίθεση με κοκτέιλ μολότοφ εναντίον της πρεσβείας μας στο Παρίσι», ανέφερε με αγανακτισμένο τόνο μέσω Twitter ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες.

«Θεωρώ την αμερικανική κυβέρνηση υπεύθυνη για τις ασταμάτητες εκστρατείες εναντίον της χώρας μας οι οποίες ενθαρρύνουν τις συμπεριφορές αυτές και τα καλέσματα στη βία, με πλήρη ατιμωρησία, από την επικράτειά της», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η γαλλική πυροσβεστική ανέφερε πως ειδοποιήθηκε για την επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα και ότι «οι δύο μηχανισμοί, που προκάλεσαν ελαφριές φθορές, είχαν κατασβεστεί πριν από την άφιξη» των μελών της. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης προς το παρόν.

Σύμφωνα με το κουβανικό ΥΠΕΞ, η επίθεση έγινε στις 23:45 (τοπική ώρα, 00:45 ώρα Ελλάδας) με τρία κοκτέιλ μολότοφ και ότι οι λειτουργοί της πρεσβείας έσβησαν τη μια φωτιά που προκλήθηκε.

