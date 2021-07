Δώδεκα τραυματίες – εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά – και πέντε αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δεξαμενή εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων, στο χημικό πάρκο του Λεβερκούζεν, στο Μπούριγκ.

Η υπεύθυνη Πολεοδομίας της πόλης, Αντρέα Ντέπε, δήλωσε πριν από λίγο στην τηλεόραση της WELT, ότι «πρέπει δυστυχώς να αναφέρουμε ότι έχουμε έναν νεκρό». Η Αστυνομία ωστόσο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πόλης, η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά ξεκίνησε με καθυστέρηση, καθώς έπρεπε προηγουμένως να απομακρυνθεί ηλεκτροφόρο καλώδιο από το σημείο.

Όπως δήλωσε στην BILD εκπρόσωπος της εταιρίας Currenta, στις εγκαταστάσεις της οποίας σημειώθηκε η έκρηξη, «το περιεχόμενο της δεξαμενής ήταν διαλυτικό». Η εφημερίδα επισημαίνει ακόμη ότι η φωτιά απειλεί να εξαπλωθεί σε παρακείμενο κτίριο με εύφλεκτα υλικά, ενώ κάτω από τον σταθμό μεταφοράς βρίσκεται δεξαμενή με 100.000 λίτρα εύφλεκτου υγρού σιδήρου. Σύμφωνα με την Koelner Stadtanzeiger, οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους για το ενδεχόμενο νέας έκρηξης στο σημείο.

Πυκνός μαύρος καπνός αναδύεται από το σημείο της έκρηξης, όπου, όπως σημειώνει η BILD, γίνεται η καύση απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων και επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων. Το νέφος που έχει δημιουργηθεί κατευθύνεται, σύμφωνα με το κέντρο ελέγχου της περιφέρειας Rheinisch-Bergisch, προς τις περιοχές Μπουρσάιντ και Βερμελσκίρχεν, ενώ η οσμή είναι αισθητή έως το Ζόλινγκεν και το Βούπερταλ.

Λίγα λεπτά μετά την έκρηξη ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή «ΝΙΝΑ», μέσω της οποίας, με μήνυμα «ακραίου κινδύνου», ενημερώθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να διατηρήσουν πόρτες και παράθυρα κλειστά.

Η Koelner Stadtanzeiger μεταδίδει στο μεταξύ ότι από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας κατασκευαστικές εταιρίες απομακρύνουν ογκώδη απορρίμματα από τις πλημμύρες που έπληξαν πρόσφατα τη δυτική Γερμανία και τα μεταφέρουν στις εγκαταστάσεις της Currenta, για διαλογή και καύση.

RAW: A huge explosion at a chemical park in the western German city of Leverkusen sent a column of black smoke into the air, with officials urging residents to shelter indoors and close their windows. pic.twitter.com/jc2ehvL9T0

— DW News (@dwnews) July 27, 2021