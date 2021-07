Zagori Mountain Running: 2.600 αθλητές από 27 χώρες με φόντο τα πανέμορφα χωριά του Ζαγορίου

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε ο 10ος επετειακός αγώνας, Zagori Mountain Running. Τα 46 μοναδικά χωριά του Ζαγορίου, σκαρφαλωμένα σε απόκρημνες πλαγιές, με τα εντυπωσιακά πέτρινα αρχοντικά, τα λιθόστρωτα καλντερίμια, τα τοξωτά γεφύρια και το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, συνέθεσαν το μαγευτικό τοπίο του αγώνα.

Περισσότεροι από 2.600 επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από 27 χώρες, βρέθηκαν στην Ήπειρο, στις 23-25 Ιουλίου 2021, για τον μεγαλύτερο αγώνα ορεινού τρεξίματος, το Zagori Mountain Running, που διεξήχθη με απόλυτη ασφάλεια και με ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, παρουσία του Υφυπουργού Αρμόδιου για Θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος, κ. Γιώργου Αμυρά. Η διοργάνωση ανέδειξε την αθλητική, τουριστική και πολιτιστική πλευρά της περιοχής, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 12.500 επισκέπτες, με την πληρότητα των καταλυμάτων στα Ζαγοροχώρια να αγγίζει το 100%, την περίοδο των αγώνων.

Πάθος στον «τόπο πίσω από το βουνό»

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε το Σάββατο 24 Ιουλίου, στις 04:30 το πρωί, στο Τσεπέλοβο, με τον αγώνα ορεινού τρεξίματος TeRA 80km. Στον αγώνα-σταθμό στην ιστορία των ορεινών ultra, στους άντρες, νικητής αναδείχτηκε ο κορυφαίος Ισπανός, Miguel Angel Heras Hernandez. Ακολούθησε ο Φώτης Ζησιμόπουλος στη 2η θέση και πολύ κοντά του στην 3η θέση τερμάτισε ο Απόστολος Τζουμάκας. Ο Ισπανός αθλητής, δήλωσε αμέσως μετά τον τερματισμό του: «Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να συναντήσω έναν τέτοιο όμορφο αγώνα. Είδα μια εξαιρετική διοργάνωση, με μια φοβερά σηματοδοτημένη διαδρομή, με εξαιρετικά φυσικά τοπία τα οποία μπορεί ο οποιοσδήποτε να έρθει και να τα θαυμάσει».

Στις γυναίκες, 1η τερμάτισε η Νικολέτα Τζαβάρα και ακολούθησαν η Στυλιανή Λεωνιδάκη στη 2η θέση και η Μάρθα Ξηροφώτου στην 3η.

Αμέσως μετά, στις 06:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε ο Marathon 44+. Στη χορταστική διαδρομή 44km νικητής στους άντρες αναδείχτηκε ο Θανάσης Παγουνάδης, 2ος τερμάτισε ο Αλέξανδρος Τζουμάκας και 3ος ο Γιώργος Δημουλάς. Αντίστοιχα, στις γυναίκες 1η τερμάτισε η χάλκινη Ολυμπιονίκης Χριστίνα Γιαζιτζίδου, τη 2η θέση κατέλαβε η Δήμητρα Τσαλοκώστα και 3η τερμάτισε η Μαρία Μαλάι.

Την Κυριακή 25 Ιουλίου τη σειρά πήραν οι δύο ολοκαίνουριες διαδρομές των Half Marathon 21km και Entry Race 10km. Στη διαδρομή των 21km νικητής στους άντρες αναδείχτηκε ο Άγγελος Φραγκούλης, ακολούθησε στη 2η θέση ο Μπιλ Μπαλαμώτης και 3ος τερμάτισε ο Λάμπρος Μπασιαδήμας. Στις γυναίκες νικήτρια αναδείχτηκε η Δήμητρα Χαιροπούλου, στη 2η θέση βρέθηκε η Αναστασία Τζάρου και στην 3η η Μαρία Λουφέκη.

Τέλος, στα 10km, στους άντρες, νικητής του αγώνα αναδείχτηκε ο Γιώργος Δημουλάς, 2ος τερμάτισε ο Αθανάσιος Μπαρμπαγιάννης και 3ος ο Γιάννης Σταλίκας. Στις γυναίκες, 1η βγήκε η Παναγιώτα Τόκα, 2η η Έλενα Κλαπανάρα και 3η η Δέσποινα Φλώκα.

Δείτε εδώ τα πλήρη αποτελέσματα των αγώνων.

Στο πλαίσιο του 10ου επετειακού Zagori Mountain Running, ο εκπρόσωπος της My Adventure, κ. Βασίλης Τζουμάκας δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη μας χαρά υποδεχτήκαμε και πάλι στο Ζαγόρι επισκέπτες από 27 διαφορετικές χώρες, στην προσπάθεια όλων μας για επιστροφή στην κανονικότητα, ενώ αναδείξαμε τον ορεινό αθλητικό τουρισμό της περιοχής. Με ένα ακόμα πιο αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, θέσαμε από την αρχή τις βάσεις για μια ασφαλή διοργάνωση και συναντήσαμε και πάλι αγαπημένα γνώριμα αλλά και νέα πρόσωπα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, τους συνεργάτες και φυσικά τους εθελοντές που στάθηκαν δίπλα μας και στήριξαν την προσπάθεια αυτή από την πρώτη στιγμή. Ανανεώνουμε πλέον το ραντεβού μας με τον μεγαλύτερο αγώνα ορεινού τρεξίματος για το 2022».

Ένας Αγώνας με περιβαλλοντική συνείδηση

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης πρόσφερε την απαραίτητη ενυδάτωση και αναζωογόνηση σε όλους τους αθλητές, στις νέες ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN φιάλες από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό, 100% ανακυκλώσιμες. Με το μήνυμα «δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνουμε τη σωστή κίνηση, αρκεί η συνείδησή μας», το ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», προσκάλεσαν το κοινό να ανακυκλώσει τις πλαστικές, γυάλινες ή μεταλλικές συσκευασίες που χρησιμοποίησε, στο Κινητό Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης με φωτοβολταϊκά πάνελ, που βρισκόταν στον χώρο της διοργάνωσης. Επίσης, το Σάββατο το απόγευμα με το τέλος των αγώνων, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της εξοικείωσης του κοινού με την ανακύκλωση, πραγματοποιήθηκε κλήρωση, επιβραβεύοντας τους συμμετέχοντες και επισκέπτες που ανακυκλώσαν τις συσκευασίες τους με δώρα.

Οι δρομείς έτρεξαν με την επαναστατική τεχνολογία VECTIV

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου των αγώνων, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πρωτοποριακή τεχνολογία της σειράς VECTIV, που παρουσίασε η κορυφαία εταιρεία outdoor ένδυσης και εξοπλισμού The North Face. Με το μότο “Power Further” μετέτρεψε την ενέργεια σε ορμή και έδωσε ώθηση σε όλους τους νέους αθλητές. Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων οι νέοι εξερευνητές έγιναν ένα με τη φύση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο Camping by The North Face, οι μικροί explorers δοκιμάσαν τις δυνάμεις τους στον μοναδικό τοίχο αναρρίχησης και η outdoor explorer Χριστίνα Φλαμπούρη μετέφερε τις εμπειρίες της στο κοινό, ενώ παρουσίασε και υπέγραψε το νέο της βιβλίο «Στις 7 κορυφές».

Συμβολή στην προστασία του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου

Η Fifth Element ως χορηγός της διοργάνωσης που αντιπροσωπεύει τις κορυφαίες εταιρείες outdoor ειδών και αποτελεί το απόλυτα εξειδικευμένο κατάστημα αθλητικών δραστηριοτήτων βρίσκεται πάντα στο πλευρό καταξιωμένων αθλητών, υποστηρίζοντας παράλληλα, αθλητικά δρώμενα που προάγουν τον πολιτισμό και συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου. Φέτος, η Fifth Element, διέθεσε αποκλειστικά για αγορά το συλλεκτικό BUFF του Zagori Mountain Running 2021. Με τον τρόπο αυτό συνέβαλε στο έργο για την προστασία και διατήρηση της μοναδικής βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου.

Το συλλεκτικό βραχιολάκι διατέθηκε για καλό σκοπό

Με το οικολογικό μήνυμα “Respect the Mountains” η διοργάνωση συνεισέφερε και συνέβαλε για ακόμα μία φορά εμπράκτως στο κοινωνικό σύνολο. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο Zagori Mountain Running είχαν την ευκαιρία να προμηθευτούν το συλλεκτικό/επετειακό βραχιολάκι και να συμβάλλουν στο κοινωνικό σύνολο, καθώς όλα τα έσοδα από την πώλησή του θα δοθούν για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» Ιωαννίνων.

Έρευνα για το οικονομικό αποτύπωμα του ορεινού αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα

Το Zagori Mountain Running καινοτομεί καθώς σε συνεργασία με το κορυφαίο ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, το Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και τις εταιρείες Fifth Element και ActiveMedia Group επενδύει στην έρευνα και τη συλλογή σημαντικών πληροφοριών για το οικονομικό αποτύπωμα του ορεινού αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια των αγώνων διεξήχθη έρευνα στους συμμετέχοντες αθλητές και επισκέπτες της περιοχής, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιαστούν τους επόμενους μήνες.

Αγώνες με απόλυτη ασφάλεια

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, η διοργάνωση έθεσε σε εφαρμογή το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο που σχεδίασε, έχοντας την έγκριση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Όλοι οι συμμετέχοντες εισέρχονταν στον χώρο της διοργάνωσης είτε προσκομίζοντας το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid–19, είτε επιδεικνύοντας το αρνητικό αποτέλεσμα rapid test ή μοριακού PCR test που είχαν κάνει εντός 48 ωρών πριν την έναρξη του αγώνα τους. Παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου, η διοργάνωση φρόντισε για την παρουσία κλιμάκιου των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) Ιωαννίνων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, που βρισκόταν στον χώρο για τη διενέργεια δειγματοληψίας με δωρεάν rapid test σε συμμετέχοντες και πολίτες. Τέλος, για την αποφυγή συγχρωτισμού στο σημείο εκκίνησης, η διοργάνωση φρόντισε να πραγματοποιηθούν σταδιακές εκκινήσεις των αθλητών σε όλες τις διαδρομές.

Μεγάλοι Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, η The North Face και η Fifth Element.

Χορηγός ήταν η Hyundai Γκαρτζονίκας.

Επίσημοι Υποστηρικτές της διοργάνωσης ήταν οι Nomad Premium Greek Honey, Μουζάκη Β. & ΣΙΑ ΕΕ, Melissa, Δωδώνη, Dole, Alpin Outdoor Activities, Buff, Ostracon και Ορειβατικό Καταφύγιο Αστράκας.

Το Zagori Mountain Running αποτελεί διοργάνωση της My Adventure.

Συνδιοργανωτές του Zagori Mountain Running ήταν η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Ζαγορίου.

Θεσμικοί Υποστηρικτές ήταν το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου.

