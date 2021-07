Το Πεντάγωνο εξέφρασε εκ νέου την ανησυχία του για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας μετά τη δημοσιοποίηση εκθέσεων που θέλουν το Πεκίνο να κατασκευάζει τουλάχιστον εκατοντάδες νέα σιλό εκτόξευσης πυραύλων.

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Επιστημόνων (AFS) ανέφερε σε έκθεσή της ότι σε δορυφορικές εικόνες του Χαμίν, στα ανατολικά της επαρχίας Σιντσιάνγκ, εντοπίστηκε νέο πεδίο εκτόξευσης πυραύλων με 110 σιλό.

Είχε προηγηθεί μερικές εβδομάδες ρεπορτάζ της Washington Post σύμφωνα με το οποίο περίπου 120 σιλό κατασκευάστηκαν στο Γιούμεν, ερημική περιοχή 380 χιλιόμετρα από το Χαμίν.

«Είναι η δεύτερη φορά σε διάστημα δύο μηνών που το κοινό ανακαλύπτει αυτό ππου λέγαμε εξαρχής για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και το πέπλο μυστικότητας που τον καλύπτει» σχολίασε η Στρατηγική Διοίκηση των ΗΠΑ σχολιάζοντας μέσω Twitter το άρθρο της Washington Post.

This is the second time in two months the public has discovered what we have been saying all along about the growing threat the world faces and the veil of secrecy that surrounds it.https://t.co/OTFkP14H5o

— US Strategic Command (@US_Stratcom) July 27, 2021