Λευκός Οίκος: Ο Μπάιντεν είδε την Τιχανόφσκαγια – «Η Λευκορωσία θα είναι ένα a success story»

Ο πρόεδρος Μπάιντεν συναντήθηκε σήμερα με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια και εξέφρασε τη στήριξή του στην επιδίωξη του λευκορωσικού λαού για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας.

«Είχα την τιμή να συναντηθώ με την Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια στον Λευκό Οίκο σήμερα το πρωί. Οι ΗΠΑ στέκονται με τον λαό της Λευκορωσίας στην εκστρατεία του για δημοκρατία και οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα», έγραψε ο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο Twitter.

Η Τιχανόφσκαγια πίεσε για ισχυρότερη δράση της Ουάσινγκτον εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο κατά τη διάρκεια επίσκεψης της στη χώρα.

Συναντήθηκε νωρίτερα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ

— President Biden (@POTUS) July 28, 2021