Μηταράκης: Αναμένουμε η Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να αποδεχτεί 1.908 μετανάστες

«Αναμένουμε από την Τουρκία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, που ομολογουμένως έχει αγνοήσει τους τελευταίους 17 μήνες», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ο οποίος κατέθεσε νέο αίτημα προς τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άμεση επιστροφή στην Τουρκία 1.908 μεταναστών που διαμένουν στα ΚΥΤ των νησιών του Αιγαίου.

Ειδικότερα, με επιστολή του προς τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, την επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, τον επίτροπο Γειτονίας και Διεύρυνσης, Όλιβερ Βάρχελι, και τον επικεφαλής της Frontex, Φαμπρίς Λετζέρι, ο κ. Μηταράκης ζητά την άμεση επιστροφή των ατόμων αυτών που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, βάσει της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η διαδικασία των επιστροφών έχει σταματήσει από τις 15 Μαρτίου 2020, οπότε και η Τουρκία επικαλέστηκε τις δυσκολίες που επέφερε το ξέσπασμα της πανδημίας.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι «οι ταχείες διαδικασίες ελέγχων για Covid-19 στην Ελλάδα και η σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την επανέναρξη της διαδικασίας επιστροφών με ασφάλεια, όσων αλλοδαπών δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και εισήλθαν στην Ελλάδα από την Τουρκία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο και τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα».

Σε δήλωσή του στο Twitter ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, αναφέρει τα εξής: «Η Ελλάδα ζήτησε σήμερα το πρωί από την Τουρκία, μέσω της ΕΕ, να αποδεχτεί την επιστροφή 1908 παράτυπων μεταναστών, σύμφωνα με όσα ορίζει η Κοινή Δήλωση του 2016 ανάμεσα σε ΕΕ και Τουρκία. Αναμένουμε η Τουρκία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, τις οποίες ομολογουμένως έχει αθετήσει τους τελευταίους 17 μήνες».

#Greece🇬🇷 has this morning asked #Turkey🇹🇷,through the #EU,to accept the return of 1908 illegal migrants in accordance with the EU-Turkey Joint Declaration of 2016.We expect Turkey to honour its obligations,which it has regrettably ignored for the last 17 months. @EU_Commission

