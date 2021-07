Ένα από τα πιο θρυλικά όπλα της αμερικανικής Άγριας Δύσης βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα καθώς πωλείται το όπλο που σκότωσε τον παράνομο Μπίλι ο Κιντ (Billy the Kid) του 19ου αιώνα.

Το Colt single action ριβόλβερ του σερίφη Πατ Γκάρετ αναμένεται να πιάσει μεταξύ 2 εκατομμυρίων και 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία, δήλωσε ο οίκος δημοπρασιών Bonhams, ο οποίος περιέγραψε το όπλο ως «τον πιο εμβληματικό θησαυρό της πρώιμης δυτικής ιστορίας» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το όπλο προέρχεται από τη συλλογή ενός ζευγαριού από το Τέξας των Τζιμ και Τερέζα Ερλ που συγκέτνρωναν όπλα και άλλα αντικείμενα της Άγριας Δύσης για περίπου 50 χρόνια.

