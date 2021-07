«Μάχη» για να ελέγξει την ομπρέλα του, κατά τη διάρκεια μιας επίσημης εκδήλωσης σήμερα, καθώς του αναποδογύριζε από τον αέρα, έδωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον προκαλώντας ευθυμία στον διάδοχο του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Κάρολο.

Ενώ καθόταν δίπλα στον Κάρολο, ο Τζόνσον δυσκολευόταν να ανοίξει μια ομπρέλα, κατόπιν την προσέφερε στην υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ προτού ο δυνατός αέρας αναποδογυρίσει την ομπρέλα, προκαλώντας το γέλιο των τριών τους.

Ο Μπόρις Τζόνσον βρισκόταν στην κεντρική Αγγλία για να παραστεί στα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου προς τιμή αστυνομικών, που έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Boris Johnson appears to struggle with his brolly as Home Secretary Priti Patel tries to contain her laughter.

They were both attending the unveiling of a memorial to police officers and staff killed in action at the National Memorial Arboretum in Staffordshire. pic.twitter.com/DNvJko33Lb

— GB News (@GBNEWS) July 28, 2021