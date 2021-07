Περίπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 150 αγνοούνται λόγω των πλημμυρών που σημειώθηκαν στην επαρχία Νουριστάν, στο βορειοανατολικό τμήμα του Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη τοπικοί αξιωματούχοι.

«Περίπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες βράδυ στις πλημμύρες» στην περιοχή Καμντές, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Καμπούλ, ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σαϊντουλάχ Νουριστανί, επικεφαλής του επαρχιακού συμβουλίου.

