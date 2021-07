Κόστα Ρίκα: Εκτεταμένες πλημμύρες, τουλάχιστον δύο νεκροί, μεγάλες ζημιές – Δείτε βίντεο

Σφοδρές και συνεχείς βροχοπτώσεις στην περιφέρεια της Καραϊβικής προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και μεγάλες ζημιές σε υποδομές στη βόρεια και την ανατολική Κόστα Ρίκα, που πλήττονται από εκτεταμένες πλημμύρες, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον κοσταρικανό Ερυθρό Σταυρό, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο αγνοούνται. Περίπου 3.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και βρίσκονται σε καταφύγια, ανέφεραν οι αρχές.

Σχεδόν το ένα τέταρτο της επικράτειας τελεί σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» που κήρυξε η Εθνική Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (CNE), προειδοποιώντας εναντίον του κινδύνου πλημμυρών και κατολισθήσεων.

The National Emergency Commission (CNE) on placed five Costa Rica cantons under a Red Alert due to dangerous weather events.

Authorities have reported nearly 400 floods, more than 300 people in temporary shelters, and several roads closed.#CostaRica #flooding #floods pic.twitter.com/V7qAtKt4Sp

