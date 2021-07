Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε χθες 812,5 εκατ. ευρώ από την έκδοση χρεογράφων 26 εβδομάδων. Το συνολικό ποσό που δημοπρατήθηκε ήταν 625 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές προσφορές έφτασαν τα 1,14 δισ. ευρώ, με αναλογία κάλυψης 1,82 φορές έναντι 1,89 φορές σε αντίστοιχη δημοπρασία του Ιουνίου και με επιτόκιο -0,39% όσο και στην προηγούμενη δημοπρασία με τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο Οργανισμός…

