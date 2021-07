Η Humana Inc ανακοίνωσε πτώση 67,8% στα κέρδη β΄΄ τριμήνου, κυρίως εξαιτίας των πιέσεων από το υψηλότερο ιατρικό κόστος καθώς οι εμβολιασμένοι Αμερικανοί επέλεξαν την εκλεκτική ιατρική φροντίδα που είχε τεθεί σε αναστολή εξαιτίας της πανδημίας. Οι δαπάνες της εταιρείας ασφαλειών ζωής για ιατρικές αξιώσεις, μειώθηκαν στη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας καθώς ασθενείς και…

- Humana Inc: Ανακοίνωσε πτώση 67,8% στα κέρδη β΄ τριμήνου appeared first on thebanker.gr.