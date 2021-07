Περισσότερα από 100.000 παιδιά στο Τιγκράι στη βόρεια Αιθιοπία κινδυνεύουν από υποσιτισμό απειλητικό για τη ζωή τους μέσα στον επόμενο χρόνο, μια δεκαπλάσια αύξηση σε σχέση με τα ετήσια κατά μέσον όρο επίπεδα, ανακοίνωσε σήμερα η UNICEF.

Η εκπρόσωπος της οργάνωσης του ΟΗΕ για τα παιδιά, Μαρίξι Μερκάδο, μιλώντας σήμερα μετά την επιστροφή της από το Τιγκράι, δήλωσε ότι μια στις δύο έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες που εξετάστηκαν στην περιοχή βρέθηκαν έντονα υποσιτισμένες, γεγονός που καθιστά ευάλωτες σε ασθένειες τις ίδιες και τα βρέφη τους.

«Οι χειρότεροι φόβοι μας σχετικά με την υγεία και την ευημερία των παιδιών σε αυτή την εμπόλεμη περιοχή της βόρειας Αιθιοπίας επιβεβαιώνονται», δήλωσε η ίδια σε ενημέρωση του ΟΗΕ στη Γενεύη.

«Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 100.000 παιδιά στο Τιγκράι κινδυνεύουν από απειλητικό για τη ζωή τους ακραίο υποσιτισμό μέσα στους επόμενους 12 μήνες -μια δεκαπλάσια αύξηση σε σύγκριση με το ετήσιο κατά μέσο όρο επίπεδο», είπε η ίδια.

Όπως πρόσθεσε, δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για ποσοστά θνησιμότητας. Η Μερκάδο έκανε έκκληση για ελεύθερη πρόσβαση και «μαζική αύξηση της βοήθειας».

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση της Αιθιοπίας και το Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο του Τιγκράι ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο. Το Μέτωπο επανέκτησε τα περισσότερα εδάφη που κατείχε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο αλλά ο μεγαλύτερος όγκος της βοήθειας έχει μπλοκάρει.

Τα παιδιά, οι γυναίκες και άλλοι άμαχοι υφίστανται τις επιπτώσεις των συγκρούσεων και παρατεταμένα ψυχικά τραύματα, είπε η Μερκάδο. «Για παράδειγμα μιλήσαμε με μια νέα γυναίκα, η οποία έχει υποστεί σεξουαλική επίθεση, έχει δει την γιαγιά της να δολοφονείται, βιάστηκε από πολλούς άνδρες καθώς παρακολουθούσε το 9 μηνών βρέφος της να το πετάνε ο ένας στον άλλον», ανέφερε η Μερκάδο.

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που μια αυτοκινητοπομπή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ κατάφερε να εισέλθει στην περιφερειακή πρωτεύουσα του Τιγκράι, το Μέκελε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οργάνωσης Τόμσον Φίρι.

