Επιτυχημένες οι ανταλλαγές ομολόγων της Intralot

Αναλυτικά όπως ανακοίνωσε η Intralοt:

Αναφορικά με την Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021, καθώς 98,94% του συνολικού κεφαλαίου των υφισταμένων Ομολογιών 2021 (εξαιρουμένων τυχόν Ομολογιών 2021 που κατέχει η Intralοt Capital Luxembourg S.A. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της), νομίμως προσφέρθηκαν προς ανταλλαγή από τους κατόχους τους στην Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021, η προϋπόθεση της ελάχιστης αποδοχής εκπληρώθηκε κατά τη λήξη της προθεσμίας.

Αναφορικά με την Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024, καθώς €118.240.000 του συνολικού κεφαλαίου των υφιστάμενων Ομολογιών 2024 (εξαιρουμένων τυχόν Ομολογιών 2024 που κατέχει η Intralοt Global Holdings B.V. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της) νομίμως προσφέρθηκαν προς ανταλλαγή από τους κατόχους τους στην Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024, η προϋπόθεση της ελάχιστης αποδοχής εκπληρώθηκε κατά τη λήξη της προθεσμίας.

Η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των Ανταλλαγών Ομολογιών είναι η 3η Αυγούστου 2021.

Στις 28 Ιουλίου 2021 κάποια επενδυτικά κεφάλαια που ισχυρίζονται ότι κατέχουν Ομολογίες 2024 κατέθεσαν στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης (US District Court for the Southern District of New York) αίτηση με την οποία ζητούν να αναγνωριστεί ότι η Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021 και η Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024 (από κοινού «Ανταλλαγές Ομολογιών») παραβιάζουν όρους της δανειακής σύμβασης των ομολογιών του 2024 και είναι ακυρωτέες υπό το δίκαιο της Νέας Υόρκης. Στις 29 Ιουλίου 2021, αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια κατέθεσαν αίτηση προσωρινής διαταγής απαγόρευσης αναφορικά με τις Ανταλλαγές Ομολογιών.

Το δικαστήριο όρισε ως ημερομηνία εκδίκασης της αίτησης των αντιδίκων τη 2α Αυγούστου 2021. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η αίτηση είναι αβάσιμη και σκοπεύει να εναντιωθεί στο αίτημα περί προσωρινής διαταγής και να ολοκληρώσει τις Ανταλλαγές Ομολογιών προσηκόντως.