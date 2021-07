Πρωτοφανείς σκηνές εκτυλίχθηκαν στο ιταλικό κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας για την εφαρμογή νέων μέτρων καταπολέμησης της πανδημίας του κοροναϊού.

Μία ομάδα βουλευτών από το κόμμα της ιταλικής αντιπολίτευσης «Brothers of Italy» («Αδέλφια της Ιταλίας») προχώρησαν σε διαμαρτυρία κατά της υιοθέτησης της χρήσης πιστοποιητικών εμβολιασμού σε πτυχές της καθημερινής ζωής, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του κοινοβουλίου.

Στους βουλευτές, που κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «όχι στο πράσινο πιστοποιητικό», ζητήθηκε να επανέλθουν στην τάξη, κάτι ωστόσο που δεν συνέβη.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, στην αίθουσα είχαμε μέχρι και… κυνηγητό βουλευτών.

ALERT – Chaotic scenes and protest in parliament of Italy over vaccine passports «Green Pass» pic.twitter.com/qSpPEAOvF9

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 29, 2021