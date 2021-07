Ο Νταν και η Νταβίνα Ντίξον προσπαθούσαν να κάνουν παιδί επί πολλά χρόνια, χωρίς αποτέλεσμα. Όμως με τη βοήθεια ενός πολύ εξυπηρετικού γυναικολόγου με ειδίκευση στην εξωσωματική γονιμοποίηση, η Νταβίνα έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, τη Ρεμπέκα, το 1990.

Το 2016, οι Ντίξον έκαναν μήνυση εις βάρος του γιατρού, που ήταν ιδιοκτήτης κλινικής γονιμότητας στον Καναδά. Στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, δεκάδες επιπλέον ασθενείς του Μπάργουιν ήρθαν αντιμέτωποι με μια αναπάντεχη αλήθεια και κατέθεσαν επίσης μήνυση. Συνολικά, ανέρχονται περίπου στα 200 άτομα, που κατηγορούν τον Μπάργουιν ότι χρησιμοποίησε λάθος σπέρμα – σε πολλές περιπτώσεις το δικό του – για την τεχνητή γονιμοποίηση τουλάχιστον 100 γυναικών.

I was a patient of Dr. Barwin’s for a short time and while I am not involved in this class action, I share a tremendous feeling of violation knowing he was not the nice, seemingly altruistic fertility and trans health doctor we all thought he was. https://t.co/XoW7hvYPHN



Μέχρι στιγμής, εκτός από τη Ρεμπέκα, άλλα 16 άτομα έχουν διαπιστώσει ότι βιολογικός τους πατέρας είναι ο ιδιοκτήτης της κλινικής στην Οτάβα, ενώ περισσότεροι από 80 δεν γνωρίζουν την ταυτότητα του βιολογικού τους πατέρα μέχρι και σήμερα – ξέρουν, όμως, ότι δεν είναι ο άνθρωπος που τους μεγάλωσε.

Την Τετάρτη, οι Ντίξον εκ μέρους των δεκάδων ακόμη ασθενών και των παιδιών τους, έφτασαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον πρώην γιατρό, συνολικής αξίας 10,7 εκατ. αμερικανικών δολαρίων. Ο συμβιβασμός δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο, ενώ πρόκειται να εξεταστεί από δικαστή το Νοέμβριο.

Για τους Ντίξον, η αλήθεια άρχισε να αποκαλύπτεται το 2016, σύμφωνα με τη μήνυση. Περίπου τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς, η Νταβίνα Ντίξον είδε μια ανάρτηση στο Facebook που ανέφερε ότι είναι πολύ σπάνιο δυο άνθρωποι με γαλάζια μάτια να κάνουν παιδί με καστανά, όπως συνέβη στη δική τους οικογένεια.

It remains inexcusable that Barwin was able to engage in fertility fraud for decades with no criminal consequences, only being stripped of his license after he had been effectively retired for five years. We have to do better for the victims. #WeAreHuman #FertilityFraud https://t.co/dMuISJi9gs

— Donor Conceived Alliance of Canada (@DCAllianceCA) July 28, 2021