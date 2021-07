ΝΔ: Νέο κρεσέντο χυδαιότητας από τον στενό συνεργάτη του κ. Τσίπρα, Θανάση Καρτερό

«Κρεσέντο χυδαιότητας» χαρακτηρίζει η Νέα Δημοκρατία τα όσα έγραψε στη χθεσινή «Αυγή», ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Θανάσης Καρτερός.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Πειραιώς, «το δηλητήριο» του λογογράφου του πρώην πρωθυπουργού έφτασε μέχρι και τα παιδιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και την κορυφαία τενίστρια Μαρία Σάκκαρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο κ. Καρτερός, βασικός αρθρογράφος της Αυγής, στενός συνεργάτης και λογογράφος του κ. Τσίπρα και Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του όταν ήταν Πρωθυπουργός, υπηρετώντας τη γραμμή του αρχηγού του, επιδίδεται σε ένα νέο κρεσέντο χυδαιότητας. Κι αυτή τη φορά όχι μόνο κατά του Πρωθυπουργού και της συζύγου του αλλά και κατά των παιδιών του. Το δηλητήριο φθάνει μέχρι και στην κορυφαία αθλήτρια Μαρία Σάκκαρη. Κι όλα αυτά όχι με κάποια πολιτική αφορμή, με κάποια παρέμβαση ή κάποια δήλωση τους. Μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν και είναι αυτοί που είναι. Το πραγματικό πρόσωπο του φασισμού, πίσω από τη μάσκα του δήθεν προοδευτικού».

Τι έγραψε ο Θανάσης Καρτερός

Ο δημοσιογράφος, μεταξύ άλλων, στο χθεσινό του Editorial στο φύλλο της «Αυγής», το οποίο τιτλοφόρησε ως «Η σαπουνόπερα της δυναστείας Μητσοτάκη», αναφέρθηκε στη σχέση του γιου του πρωθυπουργού με την τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη, ασκώντας κριτική στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι αφήνει να προβάλλεται η προσωπική ζωή του ίδιου του του γιου χωρίς να τον προστατεύει.

«Ας μην παριστάνουν τώρα τα θύματα κουτσομπολιού, σεξισμού και σαρκασμών. Δεν ήταν ηλίθιοι όσοι πρωθυπουργοί προφύλαγαν την οικογένειά τους από την ανθρωποφαγία της ακατάσχετης δημοσιότητας. Άμα εσύ ο ίδιος ρίχνεις τα παιδιά σου στην αρένα. Άμα κάνεις μελό αντάξιο της Μάρθας Βούρτση τη στράτευση του διαδόχου. Άμα σε κάθε ευκαιρία εκθέτεις εν δήμω τα εν οίκω», γράφει χαρακτηριστικά ο Θανάσης Καρτερός σε ένα σημείο του κειμένου του και καταλήγει κάνοντας αναφορά στην κορυφαία τενίστρια γράφοντας: «Θα μπορούσε, αν ήταν σοβαρός πολιτικός και άνθρωπος, με δέκα τηλεφωνήματα να προστατέψει την οικογένειά του. Αλλά έκανε ακριβώς το αντίθετο. Και έτσι φτάσαμε από την κατά ριπάς φωτογραφούμενη υπέρκομψη, τα ενσταντανέ παιδιών και συγγενών, τα how to spend it εν μέσω πανδημίας, τις αγκαλιές στην παραλία, τα τρυφερά ρεπορτάζ για το ειδύλλιο του διαδόχου, στη Σάκκαρη».

