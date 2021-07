Intralot: Συμμετοχή 98,94% στην ανταλλαγή ομολόγων του 2021

Μεγάλη και πέραν του αναμενομένου επιτυχία σημείωσε η ανταλλαγή των ομολόγων για την Intralot, καθώς υπήρξε συμμετοχή 98,94% στην ανταλλαγή του 2021 και σε ύψος 118,24 εκατ. για το 2024, που επιφέρουν συνολική απομόχλευση περίπου €166εκ για τον Όμιλο.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Σε συνέχεια των από 1ης Ιουλίου 2021 ανακοινώσεων

(α) της Intralot, Inc. αναφορικά με την πρόταση (η “Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021”) να αποκτήσει όλες τις υφιστάμενες ομολογίες (συνολικά, οι “Ομολογίες 2021”) που έχουν εκδοθεί από την Intralot Capital Luxembourg S.A. με αντάλλαγμα νέες ομολογίες τύπου Senior Secured PIK Toggle Notes μέχρι του συνολικού ποσού των $244.585.500,

(β) της Intralot Global Holdings B.V. σχετικά με την πρόταση σε κατόχους των υφισταμένων ομολογιών €500.000.000 5.250% λήξεως 2024 (οι “Ομολογίες 2024”) που έχουν εκδοθεί από την Intralot Capital Luxembourg S.A. να ανταλλάξουν (“Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024”) τις Ομολογίες 2024 με κοινές μετοχές στο κεφάλαιο της Intralot US Securities B.V., (από κοινού η Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021 και η Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024 , οι “Ανταλλαγές Ομολογιών”)

Η Intralot ανακοινώνει ότι η προθεσμία για τις Ανταλλαγές Ομολογιών έληξε στις 29.7.2021, στις 11:59 μμ. ώρα Νέας Υόρκης.

Αναφορικά με την Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021, καθώς 98,94% του συνολικού κεφαλαίου των υφισταμένων Ομολογιών 2021 (εξαιρουμένων τυχόν Ομολογιών 2021 που κατέχει η Intralot Capital Luxembourg S.A. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της), νομίμως προσφέρθηκαν προς ανταλλαγή από τους κατόχους τους στην Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021, η προϋπόθεση της ελάχιστης αποδοχής εκπληρώθηκε κατά τη λήξη της προθεσμίας.

Αναφορικά με την Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024, καθώς €118.240.000 του συνολικού κεφαλαίου των υφισταμένων Ομολογιών 2024 (εξαιρουμένων τυχόν Ομολογιών 2024 που κατέχει η Intralot Global Holdings B.V. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της) νομίμως προσφέρθηκαν προς ανταλλαγή από τους κατόχους τους στην Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024, η προϋπόθεση της ελάχιστης αποδοχής εκπληρώθηκε κατά τη λήξη της προθεσμίας.

Η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των Ανταλλαγών Ομολογιών είναι η 3η Αυγούστου 2021.

Intralot: Αβάσιμη η αίτηση προσωρινής απαγόρευσης των ανταλλαγών ομολογιών

Επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία σύμφωνα με ανακοίνωση της Intralot “ισχυρίζονται ότι κατέχουν Ομολογίες 2024”, κατέθεσαν στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης (US District Court for the Southern District of New York) αίτηση με την οποία ζητούν να αναγνωριστεί ότι η διπλή ανταλλαγή των ομολογιών του 2021 και του 2024 παραβιάζει όρους της δανειακής σύμβασης των ομολογιών του 2024 και είναι ακυρωτέα υπό το δίκαιο της Νέας Υόρκης.

“Στις 29 Ιουλίου 2021, αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια κατέθεσαν αίτηση προσωρινής διαταγής απαγόρευσης αναφορικά με τις Ανταλλαγές Ομολογιών. Το δικαστήριο όρισε ως ημερομηνία εκδίκασης της αίτησης των αντιδίκων την 2 Αυγούστου 2021. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η αίτηση είναι αβάσιμη και σκοπεύει να εναντιωθεί στο αίτημα περί προσωρινής διαταγής και να ολοκληρώσει τις Ανταλλαγές Ομολογιών προσηκόντως”, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι δημόσιες ανακοινώσεις των Ανταλλαγών Ομολογιών δημοσιεύονται στους ιστότοπους του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και της Εταιρείας την 30η Ιουλίου 2021.

Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν κατά την πρόοδο των θεμάτων που αναφέρονται στην παρούσα.

