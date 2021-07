Πως οι επενδυτές έχασαν 400 δισ. $ στην Κίνα τον Ιούλιο

Οι Αμερικανοί επενδυτές ρωτούν εάν η China Inc. εξακολουθεί να αξίζει τον κίνδυνο μετά από μια διευρυνόμενη σειρά κανονιστικών διώξεων που έχουν εξαφανίσει περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια από την αξία των κινεζικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ.

Επενδυτές που κυμαίνονται από το συνταξιοδοτικό ταμείο Orange County Employees Retirement System στην Καλιφόρνια μέχρι τον διαχειριστή χρημάτων William Blair & Co. εχασαν αρκετα τον Ιουλιο. Οι κινήσεις τροφοδότησαν τη μεγάλη πτώση σε όλους τους τομείς των κινεζικών χρηματιστηρίων και έσπασαν τα κρατικά κεφάλαια που επικεντρώθηκαν στην Ασία.

Η επένδυση κατέστρεψε τα αμερικανικά καταθετικά έσοδα της TAL Education Group μειωμένα κατά περίπου 70% σε λίγες ημέρες σε 6,19 $ την Παρασκευή το πρωί. Η TAL διαπραγματεύτηκε πάνω από $ 90 τον Φεβρουάριο.

Η New Oriental Education & Technology Group Inc.εχει πέσει περίπου 66% από τις 22 Ιουλίου και ήταν στα 2,24 $ την Παρασκευή το πρωί.

Ηταν η πιο πρόσφατη κανονιστική καταστολή που έπληξε την αξία των κινεζικών εταιρειών τόσο μεγάλων όσο η Tencent Holdings Ltd. , ακόμη και όταν οι δείκτες των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σε επιεπεδα ρεκόρ. Προηγούμενες ρυθμιστικές κινήσεις που είχαν ταρακουνήσει εταιρείες όπως η Alibaba Group Holding Ltd. , η μη εισηγμένη αδελφή της εταιρεία Ant Group Co. και η Didi Global Inc., η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να παραμείνει ξανά ιδιωτική για να καθησυχάσει τις αρχές, είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία στους δυτικούς επενδυτές.

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ πρόσθεσαν επίσης νέα πίεση στις μετοχές την Παρασκευή, όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, Γκάρι Γκένσλερ, δήλωσε ότι ο οργανισμός θα απαιτήσει πρόσθετες γνωστοποιήσεις από τις κινεζικές εταιρείες πριν τους επιτρέψει να πουλήσουν μετοχές.

Μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, τα ADR της Κίνας έχουν χάσει συνολικά περισσότερα από 407 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το FactSet, υπερδιπλασιάζοντας τις απώλειές τους τον Μάρτιο του 2020, όταν η αμερικανική αγορά έπεσε κατακόρυφα στην αρχή της πανδημίας Covid-19.

Η Κίνα αυτή την εβδομάδα προσπάθησε να καθησυχάσει τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές εταιρείες ότι δεν προσπαθούσε να αποσυνδεθεί από τις αμερικανικές αγορές. Ένας κορυφαίος ρυθμιστής αξιών είπε σε εκπροσώπους παγκόσμιων τραπεζών και εταιρειών επενδύσεων ότι οι κινεζικές αρχές στο μέλλον θα εξετάσουν προσεκτικά τον αντίκτυπο στην αγορά των αλλαγών πολιτικής πριν τις πραγματοποιήσουν.

Την τελευταία δεκαετία, οι Αμερικανοί επενδυτές προσελκύονται από την Κίνα λόγω του τεράστιου πληθυσμού της, της αυξανόμενης οικονομίας και της ανθηρής τεχνολογικής βιομηχανίας. Παρά την ένταση μεταξύ της κινεζικής και της αμερικανικής κυβέρνησης, οι αμερικανοί επενδυτές συνέχισαν να βλέπουν ισχυρές αποδόσεις. Ωστόσο, η επιδεινούμενη πολιτική σχέση μεταξύ των δύο χωρών έχει αιμορραγήσει τις αγορές.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέγραψε σε μαύρη λίστα ορισμένες κινεζικές εταιρείες από αμερικανικές επενδύσεις τον περασμένο χειμώνα και άνοιξε το δρόμο για τη διαγραφή αρκετών κινεζικών εταιρειών στις ΗΠΑ Η κυβέρνηση Μπάιντεν διατηρεί ορισμένες από τις στάσεις του Τραμπ κατά του Πεκίνου.

Το selloff συνέβαλε στις απώλειες της εταιρείας hedge fund της Νέας Υόρκης Teng Yue Partners LP που πλησίαζαν το 30% για το έτος από νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε ένας επενδυτής. Ο ιδρυτής του Teng Yue, Tao Li, είναι προστατευμένος του ιδρυτή της Archegos Capital Management και πρώην διευθυντή της Tiger Asia, Bill Hwang, και το ταμείο του είχε προηγουμένως χάσει σχεδόν 30% τον Μάρτιο, λόγω της εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου του Archegos.

Πολλοί Αμερικανοί επενδυτές παραμένουν επιθετικοί στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Κίνας παρά αυτό που οι σκεπτικιστές λένε ότι είναι η δυσκολία να προβλέψουν τις κινήσεις του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Λένε ότι δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν την ανάπτυξη μιας οικονομίας που ορισμένοι επενδυτές πιστεύουν ότι είναι σε καλό δρόμο την περασμένη δεκαετία για να ξεπεράσουν τις ΗΠΑ. Πολλοί στη Wall Street πιστεύουν ότι μια χώρα τόσο συνυφασμένη με τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι, καλώς ή κακώς, πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί.

Αλλά ακόμη και ορισμένοι οπαδοί της Κίνας δήλωσαν ότι οι πρόσφατες κανονιστικές της ενέργειες ήταν ιδιότροπες και θα αναγκάσουν πολλούς επενδυτές να επανεκτιμήσουν τους κινδύνους και τα οφέλη που ενδημούν για επενδύσεις σε ένα μεγάλο, ταχέως αναπτυσσόμενο αλλά αυταρχικό κράτος.

Το σύστημα συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του Orange County αποφάσισε να ακολουθήσει μια πιο προσεκτική προσέγγιση στην έκθεσή του.

«Παραμένουμε ουδέτεροι ως προς την αγορά για την Κίνα», δήλωσε η Μόλι Μέρφι, επικεφαλής επενδύσεων του συνταξιοδοτικού ταμείου, σε συνεδρίαση της επιτροπής νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. «Δεν θέλουμε να αναζητούμε ενεργά επενδύσεις στην Κίνα απαραίτητα, αλλά θέλουμε να το παίξουμε έξυπνα».

Το συνταξιοδοτικό ταμείο 20,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει επενδύσει 100 εκατομμύρια δολάρια στην Κίνα, κυρίως μέσω ενός ταμείου.

Εν τω μεταξύ, η μάνατζερ του William Blair, Vivian Lin Thurston ζυγίζει τις επόμενες κινήσεις της.

“Μια ιδιωτική βιομηχανία εξαλείφθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα”, δήλωσε η κ. Thurston, διευθύντρια χαρτοφυλακίου της στρατηγικής μετοχών της William Blair & Co.’s China , αναφέροντας την καταστολή της Κίνας στις εταιρείες φροντιστηρίου. «Εμείς οι παγκόσμιοι επενδυτές πρέπει πιθανώς να επανεξετάσουμε και να επανεκτιμήσουμε το πλαίσιο και την προσέγγισή μας σχετικά με τις επενδύσεις στην Κίνα υπό το φως αυτής της εξέλιξης».

Η εταιρεία hedge fund Yiheng Capital Management LP έχασε 18% νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εν μέρει λόγω της μεγάλης θέσης στην εταιρεία φροντιστηρίων μετά το σχολείο TAL, σύμφωνα με άτομα εξοικειωμένα με το ταμείο.

Η Yiheng, η οποία επενδύει σε αμερικανικές και κινεζικές μετοχές, κατάφερε περίπου 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2020 ήταν σταθερή για το έτος από νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Ορισμένοι Αμερικανοί διευθυντές είπαν ότι τα πρόσφατα επεισόδια χρησίμευσαν ως μια σκληρή υπενθύμιση ότι η Κίνα παραμένει μια αναδυόμενη αγορά, όπου μερικές φορές οι ξαφνικές αποφάσεις πολιτικής μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο την απόδοση μιας μετοχής παρά τις προοπτικές ανάπτυξης αυτής της εταιρείας ή τα ετήσια κέρδη της.

“Η αβεβαιότητα για το τι είναι το κανονιστικό τελικό παιχνίδι επηρεάζει πολύ σημαντικά τους τίτλους”, δήλωσε ο Brendan Ahern, επικεφαλής επενδυτικών στελεχών της Krane Funds Advisors.

Οι διαχειριστές χρημάτων που συνεχίζουν να επενδύουν στην Κίνα προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τον αντίκτυπο της ρυθμιστικής καταστολής του Πεκίνου.

Ο Derek Lin, συν-διευθυντής του Columbia Threadneedle’s Columbia Greater China Fund, είπε ότι το ταμείο πούλησε ορισμένες μετοχές της Alibaba και άλλων κυρίαρχων εταιρειών τεχνολογίας φέτος υπέρ των μικρότερων αντιπάλων τους, συμπεριλαμβανομένης της JD.com, που θα κερδίσουν καθώς οι ρυθμιστικές αρχές εστιάζουν στους κορυφαίους παίκτες. Τον Απρίλιο, η αντιμονοπωλιακή ρυθμιστική αρχή της Κίνας επέβαλε πρόστιμο στην Alibaba 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.