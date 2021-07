Έπειτα από σύγχυση που προκάλεσε μια απάντησή της σε μια τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε χθες, η διευθύντρια των αμερικανικών Κέντρων Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC), η Ροσέλ Ουαλένσκι δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει μια πανεθνική εντολή για τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν κατά της Covid-19.

«Για να το διευκρινίσω: Δεν θα υπάρξει καμία πανεθνική εντολή. Αναφερόμουν σε εντολές ιδιωτικών φορέων και τμημάτων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», έγραψε η Ουαλένσκι σε ανάρτησή της στο twitter. «Δεν θα υπάρξει καμία ομοσπονδιακή εντολή».

.@BerkeleyJr To clarify: There will be no nationwide mandate. I was referring to mandates by private institutions and portions of the federal government. There will be no federal mandate.

— Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) July 30, 2021