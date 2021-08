Στη Μαρμαρίδα, μια από τις περιοχές που επλήγησαν από τις μεγάλες δασικές φωτιές των τελευταίων 24ωρων στην Τουρκία, βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η επίσκεψη του τούρκου προέδρου ήρθε εν μέσω πυρών κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση της κρίσης.

Στην ομιλία του ο Ερντογάν επανέλαβε, μεταξύ άλλων, το αφήγημα περί δολιοφθοράς σχετικά με τα αίτια των πυρκαγιών, ενώ σημείωσε ότι με τη συνδρομή ξένων χωρών ο αριθμός των πυροσβεστικών αεροσκαφών που επιχειρεί αυξήθηκε σημαντικά.

Μάλιστα, επιχειρώντας να κατευνάσει την οργή πολιτών και τις σφοδρές επικρίσεις για μη επαρκή εναέρια υποστήριξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μοίρασε στους πυρόπληκτους… τσάι προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από πολίτες και πολιτικούς.

Ο Μουχαρέμ Ιντζέ, επικεφαλής του κόμματος «Πατρίδα», δήλωσε: «Πετάξατε τσάι στα κεφάλια των ανθρώπων που η καρδιά τους «καίγεται». Η κατάστασή σας δεν είναι θέμα πολιτικής, είναι μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι της ιατρικής. Παραπέμπω αυτόν τον πρόεδρο, ο οποίος ρίχνει τσάι σε ανθρώπους των οποίων η πατρίδα καίγεται και των οποίων η καρδιά καίγεται, στους τούρκους γιατρούς».

President Erdogan visits Marmaris, ravaged by wildfires, and chooses to throw out boxes of tea to locals as he drives by pic.twitter.com/xU5vsFw4wa

— Mark Lowen (@marklowen) July 31, 2021