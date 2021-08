Για έκτη μέρα μαίνονται οι πυρκαγιές γύρω από τους τους τουριστικούς προορισμούς στην Αττάλεια και τα Μούγλα στην νότια Τουρκία με τον απολογισμό των θυμάτων να αυξάνεται χθες στα οκτώ.

Αν και οι κάτοικοι είναι ασφαλείς καθώς αρκετοί από αυτούς διέφυγαν με μικρά σκάφη, οι ζημιές που έχουν σημειωθεί είναι τεράστιες.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η φωτιά νέκρωσε τα πάντα στο πέρασμα της, αφήνοντας πίσω της οκτώ νεκρούς ανθρώπους και δεκάδες καμένα σπίτια.

Πυρκαγιές πολιόρκησαν και το Μαζίκιοϊ στα Μούγλα με τους κατοίκους, που πρόλαβαν να γλιτώσουν από τον πύρινο εφιάλτη, μέσα στην απόγνωση.

Νιώθω τόσο πόνο, σαν να έχασα ένα παιδί», είπε συντετριμμένη η Νουρτέν Αλμάζ, που έχασε τα πάντα. Οι φλόγες αποτέφρωσαν το σπίτι και τα ζώα της 63χρονης αγρότισσας καθώς και τους «μόχθους ενός αιώνα της οικογένειάς» της, όπως είπε.

Σύμφωνα με τις αρχές οι περισσότερες από τις πάνω από 100 πυρκαγιές που ξέσπασαν την περασμένη εβδομάδα στην Τουρκία έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο, δυνάμεις της πυροσβεστικής εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Μαναβγκάτ, τη Μαρμαρίδα και την πόλη Μίλας, που υποχρέωσαν την αστυνομία να προχωρήσει στην εκκένωση ορισμένων κατοικημένων περιοχών και ξενοδοχείων.

Στο δημοφιλές θέρετρο του Μπόντρουμ μια ομάδα τουριστών και μέλη του προσωπικού ξενοδοχείου απομακρύνθηκαν με σκάφος καθώς εξαπλώνονταν η φωτιά και στήλες πυκνού μαύρου καπνού υψώνονταν στον ουρανό.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δασών, Μπεκρί Πακντεμιρλί η πυρκαγιά στην περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο χθες το πρωί.

OTHERWORLDLY: Drone footage shows the devastating aftermath of wildfires that have been raging in Turkey. https://t.co/R5RU7Fvk50 pic.twitter.com/jnI4lCaukq

— ABC News (@ABC) August 2, 2021