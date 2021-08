Το 60% φτάνει το ποσοστό των ενηλίκων που είναι πλήρως εμβολιασμένοι, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου.

Ειδικότερα, η κ. Κυριακίδου σημειώνει ότι «το 60% των ενηλίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως εμβολιασμένο.

Συνεχίζουμε να σημειώνουμε καλή πρόοδο προς τον στόχο μας το 70% μέχρι το τέλος του καλοκαιριού».

Μέχρι τότε, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μπορούν να εμβολιαστούν πλήρως!», καταλήγει η Ευρωπαία επίτροπος.

🚨#COVID19 vaccination update ➡ 60% of 🇪🇺 adults are fully vaccinated.

We continue to make good progress towards our 70% target by the end of the summer.

🔹Until then, we will keep supporting our Member States to ensure that citizens can quickly get fully vaccinated! pic.twitter.com/I8uwLuP3v3

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) August 2, 2021