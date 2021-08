Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και πάνω από 180 στο νοσοκομείο στις δασικές πυρκαγιές – Υποψίες για εμπρησμούς – Δείτε βίντεο

Δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται σε κατοικημένες περιοχές και τουριστικούς προορισμούς της νότιας Τουρκίας με τον απολογισμό των θυμάτων να έχει φθάσει τους τέσσερις νεκρούς και δεκάδες χωριά να έχουν εκκενωθεί, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Μέτωπα φωτιάς κατακαίνε δασικές εκτάσεις στις περιοχές της Μαναβγκάτ, της Αλάνιας, των Αδάνων, της Μερσίνης, της Αλικαρνασού (Μπόντρουμ) και της Μαρμαρίς, κοντά σε τουριστικές περιοχές της νότιας Τουρκίας. Εξαπλώθηκαν σε κατοικημένες ζώνες εξαιτίας των σφοδρών ριπών ανέμων.

Οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους σε 25χρονο εθελοντή που πήγε στη Μαρμαρίς για να συμμετάσχει στις προσπάθειες κατάσβεσης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Δεκάδες σπίτια, χωράφια και στάβλοι σε πολλά χωριά απανθρακώθηκαν.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χάθηκαν 150 βοοειδή και χίλια αμνοερίφια, 6.000 στρέμματα αγροτικών γαιών και 500 στρέμματα με θερμοκήπια υπέστησαν ζημιές», ανέφερε χθες Πέμπτη ο τούρκος υπουργός Γεωργίας Μπεκίρ Πακντεμιρλί.

This video broke us, this man is begging for the animals to come to him so they dont die in the fire, the desperation in his voice is too much 😟#PrayForTurkeyWE#PrayForTurkey#TuerkiyeYanıyor #Turkeyisburning #turkiyeyaniyor #TürkiyeYanıyor pic.twitter.com/PXzwMj9qRl

— Asfandiyar Shah 🇵🇰 (@Asfandiyarshah1) July 30, 2021