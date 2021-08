Ο υπερσυντηρητικός Εμπραχίμ Ραϊσί ορκίστηκε σήμερα πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη διάρκεια τελετής που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Βάσει της επιλογής του λαού, ανακηρύσσω τον συνετό, ακούραστο, πεπειραμένο και δημοφιλή άνδρα Εμπραχίμ Ραϊσί πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», έγραψε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο διάταγμά του το οποίο διάβασε ο επικεφαλής του γραφείου του.

Νικητής των προεδρικών εκλογών του Ιουνίου, ο Ραϊσί διαδέχεται τον μετριοπαθή Χασάν Ροχανί και ξεκινά σήμερα επισήμως την τετραετή θητεία του. Ο 60χρονος πρώην επικεφαλής της Δικαστικής Αρχής θα ορκιστεί την Πέμπτη ενώπιον του κοινοβουλίου, στο οποίο θα παρουσιάσει τους υποψηφίους τους για τις υπουργικές θέσεις.

Μιλώντας στη σημερινή τελετή, στην οποία είναι παρόντες πολύ λίγοι προσκεκλημένοι λόγω της πανδημίας Covid-19, ο Ραϊσί δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα προσπαθήσει να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της χώρας, χωρίς ωστόσο να αναμένει από τους ξένους να βοηθήσουν στην βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στο Ιράν.

«Θα προσπαθήσουμε σίγουρα να αρθούν οι καταπιεστικές κυρώσεις, όμως δεν θα συνδέσουμε τις συνθήκες διαβίωσης του έθνους με την επιθυμία των ξένων», υπογράμμισε ο νέος πρόεδρος του Ιράν.

Ultraconservative Ebrahim Raisi is inaugurated as president of Iran, a country whose hopes of shaking off a dire economic crisis hinges on reviving a nuclear deal with world powers https://t.co/zRCJzhGIvG pic.twitter.com/CsERkXDCaY

