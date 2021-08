Οι κάτοικοι σουδανικής πόλης που συνορεύει με την επαρχία Τιγκράι της Αιθιοπίας είπαν ότι είδαν πτώματα να επιπλέουν σε ποταμό που χωρίζει τις δύο χώρες.

«Τραύματα και δεμένα τα χέρια»

Ο ποταμός αυτός (που αποκαλείται Σετίτ στο Σουδάν και Τεκέζε στην Αιθιοπία) έχει γεμίσει με πτώματα από το Σάββατο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες από την πόλη Ουάντ αλ Χίλου, στη σουδανική Πολιτεία Κασάλα.

«Αυτά που είδα σήμερα έφεραν τραύματα και είχαν δεμένα τα χέρια», ανέφερε ένας από τους μάρτυρες που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο.

A Sudanese official says local authorities in Kassala province found over 40 bodies, apparently, people fleeing the war in neighboring #Ethiopia’s #Tigray region, floating in the river between the countries over the past week, some with gunshot wounds or their hands bound – @AP. pic.twitter.com/aM8gPDKVzl — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) August 2, 2021

Αλλος κάτοικος είπε ότι είδε πτώματα στις όχθες του Σετίτ, διαβεβαιώνοντας ότι επρόκειτο για Αιθίοπες που προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τις μάχες στο Τιγκράι, όπου η κυβέρνηση της Αιθιοπίας ανέπτυξε στρατό τον Νοέμβριο του 2020 για να πολεμήσει τις δυνάμεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου του Τιγκράι (TPLF).

Χιλιάδες νεκροί

Από τις συγκρούσεις έχει προκληθεί σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και χιλιάδες έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο Τεφέρα Τεουοντόρος, αιθίοπας γιατρός που εργάζεται στο κέντρο υποδοχής προσφύγων στη μεθοριακή πόλη Χαμνταγίτ του Σουδάν, είπε ότι σήμερα είδε κοντά στο ποτάμι εννέα πτώματα ανδρών και γυναικών.

In #Sudan bodies floating down a river that runs through #Tigray…»were wounded & had their hands tied.»#HumeraMassacre @StateDept @SenateForeign @HouseForeign @USAmbUN @UKinEthiopia @Haavisto @EUinEthiopia @JanezLenarcic @PowerUSAID @JakeSullivan46 @GermanyDiplo @ChrisCoons https://t.co/7cVtH789Ob — Seifesilassie Gebremeskel (@SeifGebre) August 2, 2021

«Είδαμε επίσης 28 πτώματα το Σάββατο και την Κυριακή στο Ουαντ αλ Χίλου. Οι περισσότεροι ήταν άνδρες που έφεραν τραύματα από σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματός τους», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση της Αιθιοπίας διαβεβαίωσε στο Twitter ότι αυτές οι μαρτυρίες είναι «ψευδείς» και ότι τις προωθούν οι «προπαγανδιστές» του TPLF.

Alert: The fake ‘Humera Masaccre’ campaign by TPLF propagandists has been revived again using false images and showing graphic images. We ask all to disrupt and prevent dissemination of fabricated and misleading information. — Ethiopia Current Issues Fact Check (@ETFactCheck) August 2, 2021

